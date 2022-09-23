Star Wars: Andor dizisi nerede yayımlanıyor, konusu ne? Star Wars: Andor dizisinin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 11:52
<p>Cassian Andor’un (Diego Luna) isyanı ve bir devrimcinin yükselişinin hikayesi, <strong>Star Wars: Andor</strong> dünya çağında büyük yankı uyandırdı.</p> <p>Sürekli genişleyen "Yıldız Savaşları" evrenine son olarak eklenen  Star Wars: Andor, "Rogue One: Bir Yıldız Savaşları Hikayesi"nin (2016) bir önceki dizisidir. </p>

Cassian Andor’un (Diego Luna) isyanı ve bir devrimcinin yükselişinin hikayesi, Star Wars: Andor dünya çağında büyük yankı uyandırdı.

Sürekli genişleyen "Yıldız Savaşları" evrenine son olarak eklenen  Star Wars: Andor, "Rogue One: Bir Yıldız Savaşları Hikayesi"nin (2016) bir önceki dizisidir. 

<p><strong>STAR WARS: ANDOR NEREDE YAYIMLANIYOR?</strong></p> <p>Disney+ yayın hizmeti için Tony Gilroy tarafından yaratılan Star Wars evreninin yeni hikayesi Star Wars: Andor, 21 Eylül'de<strong> Disney+</strong> ekranlarında yayımlandı.</p> <p>İlk üç bölümü yayınlanan dizinin ilk sezonu 12 bölümden oluşuyor. Andor dizisi iki sezon olarak yayınlanacak ve dizinin ikinci sezonu, Rogue One'a hikayenin bağlanması ile sona erecek. Totalde izleyiciyle 24 bölüm buluşacak.</p>

STAR WARS: ANDOR NEREDE YAYIMLANIYOR?

Disney+ yayın hizmeti için Tony Gilroy tarafından yaratılan Star Wars evreninin yeni hikayesi Star Wars: Andor, 21 Eylül'de Disney+ ekranlarında yayımlandı.

İlk üç bölümü yayınlanan dizinin ilk sezonu 12 bölümden oluşuyor. Andor dizisi iki sezon olarak yayınlanacak ve dizinin ikinci sezonu, Rogue One'a hikayenin bağlanması ile sona erecek. Totalde izleyiciyle 24 bölüm buluşacak.

<p><strong>STAR WARS: ANDOR'UN KONUSU NE?</strong></p> <p>Andor, gerçekleştirebileceği değişiklikleri keşdefen Cassian Andor'a odaklarak Star Wars galaksisini yeni bir bakış açısından ele alıyor.</p> <p>Dizi imparatorluğa karşı filizlenen isyanda halkın ve gezegenlerin nasıl isyana dahil olduğunu işleyecek. Tehlike, aldatma ve entrikalar ile dolu devirde Cassian, onu asi bir kahraman yapacak bir yola atılıyor.</p>

STAR WARS: ANDOR'UN KONUSU NE?

Andor, gerçekleştirebileceği değişiklikleri keşdefen Cassian Andor'a odaklarak Star Wars galaksisini yeni bir bakış açısından ele alıyor.

Dizi imparatorluğa karşı filizlenen isyanda halkın ve gezegenlerin nasıl isyana dahil olduğunu işleyecek. Tehlike, aldatma ve entrikalar ile dolu devirde Cassian, onu asi bir kahraman yapacak bir yola atılıyor.

<p><strong>STAR WARS: ANDOR DİZİSİNİN IMDb PUANI KAÇ?</strong></p> <p>Seyirci tarafından oldukça beğenilen yapım, sosyal medyada günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Dizinin IMDb puanı ise<strong> 8.2/10</strong> olarak karşımıza çıkıyor.</p>

STAR WARS: ANDOR DİZİSİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Seyirci tarafından oldukça beğenilen yapım, sosyal medyada günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Dizinin IMDb puanı ise 8.2/10 olarak karşımıza çıkıyor.

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