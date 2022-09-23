Star Wars: Andor dizisi nerede yayımlanıyor, konusu ne? Star Wars: Andor dizisinin IMDb puanı kaç?

STAR WARS: ANDOR'UN KONUSU NE?

Andor, gerçekleştirebileceği değişiklikleri keşdefen Cassian Andor'a odaklarak Star Wars galaksisini yeni bir bakış açısından ele alıyor.

Dizi imparatorluğa karşı filizlenen isyanda halkın ve gezegenlerin nasıl isyana dahil olduğunu işleyecek. Tehlike, aldatma ve entrikalar ile dolu devirde Cassian, onu asi bir kahraman yapacak bir yola atılıyor.