Star Wars: Andor dizisi nerede yayımlanıyor, konusu ne? Star Wars: Andor dizisinin IMDb puanı kaç?
STAR WARS: ANDOR NEREDE YAYIMLANIYOR?
Disney+ yayın hizmeti için Tony Gilroy tarafından yaratılan Star Wars evreninin yeni hikayesi Star Wars: Andor, 21 Eylül'de Disney+ ekranlarında yayımlandı.
İlk üç bölümü yayınlanan dizinin ilk sezonu 12 bölümden oluşuyor. Andor dizisi iki sezon olarak yayınlanacak ve dizinin ikinci sezonu, Rogue One'a hikayenin bağlanması ile sona erecek. Totalde izleyiciyle 24 bölüm buluşacak.
STAR WARS: ANDOR'UN KONUSU NE?
Andor, gerçekleştirebileceği değişiklikleri keşdefen Cassian Andor'a odaklarak Star Wars galaksisini yeni bir bakış açısından ele alıyor.
Dizi imparatorluğa karşı filizlenen isyanda halkın ve gezegenlerin nasıl isyana dahil olduğunu işleyecek. Tehlike, aldatma ve entrikalar ile dolu devirde Cassian, onu asi bir kahraman yapacak bir yola atılıyor.
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