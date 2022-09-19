Superman: Çelik Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Superman: Çelik Adam filminin IMDb puanı kaç?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:36

DC Comics karakteri olan Superman karakterine dayanılarak hazırlanan hikâyenin beyaz perdeye döküldüğü Superman: Çelik Adam filmin yönetmen koltuğu Zack Synder oturuyor. Filmin senaryosunu dünyaca ünlü isim Christopher Nolan ve David Goyer kaleme alıyor.

Filmde DC Comics karakteri olan Superman'in, dünya ile ortak bir kurgusal evren oluşturması anlatılmaktadır. İşte, filmin merak edilenleri...

SUPERMAN: ÇELİK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Superman: Çelik Adam filmi başrolü Clark, nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip olan bir çocuktur. Bir gün okul servisi bir kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehire uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça 'farklı' bir çocuk olduğunu da gözler önüne sermektedir.

ÇELİK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Henry Cavill, Kal-El / Clark Kent / Superman

Amy Adams,Lois Lane

Michael Shannon, Dru-Zod / General Zod

Kevin Costner ve Diane Lane, Jonathan ve Martha Kent

Laurence Fishburne, Perry White

Russell Crowe, Jor-El

Antje Traue, Faora

ÇELİK ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Superman: Çelik Adam filminin IMDb puanı 7.1/10 olarak karşımıza çıkıyor.