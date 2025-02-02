Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Mezarlık, Zero Day, Cassandra…

Zero Day

Eski ABD başkanı ve küresel siyasette belirleyici bir figür olan George Mullen, yıkıcı bir siber saldırı ülkeyi sarsınca emeklilikten çıkarılır. Mullen'ın ülkesine yeniden hizmet etmesi gerekiyor ve faili yakalayan bir soruşturma komisyonunun liderliğini devralıyor. Ancak anlaşılmaz görünen rakip, kendisinden ve ekibinden her zaman bir adım öndedir. Zaman tükenip teknoloji endüstrisinin, Wall Street'in ve hükümetin güçlü çıkarları çatışırken Mullen, Başkan Mitchell de dahil olmak üzere mevcut yönetimin yalnızca güçsüz değil, aynı zamanda tehlikeli bir gizlilik ve örtbas karışımına saplanmış olduğunu fark eder. Peki krizlerin ve görünüşte kontrol edilemeyen güçlerin egemen olduğu bir dünyada gerçeği nasıl bulacaksınız?