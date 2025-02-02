Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Mezarlık, Zero Day, Cassandra…
Netflix, şubat ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Şubat ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix şubat ayı içerikleri...
Mezarlık: 2. Sezon
Komiser Önem Özülkü, ekibi ile birlikte kadın cinayetlerini araştıracakları Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilir. Gizemli kadın cinayetlerini çözmek için ekibi ile birlikte çalışan Özülkü’nün, bu süreçte karşılaştığı en büyük zorluk; elindeki vakalardan çok, cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkekler olur.
Valeria: 4. Sezon
Valeria, işinde ve evliliğinde sorunlar yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Yazar olan Valeria, kariyerinde sorunlar yaşamaktadır. Ancak onun hayatındaki tek sorun da bu değildir. Kocası ile de sıkıntılı bir süreçten geçen Valeria, hayatını yoluna sokmak için ne yapması gerektiğini bilemez. Genç kadın bu süreçte en yakın arkadaşları olan Carmen, Lola ve Nerea'ya sığınır. Sevgi, dostluk, kıskançlık, sadakatsizlik, iş, aşk, gelecek hakkında gelgitler yaşayan Valeria ve arkadaşları, tüm zorlukların üstesinden birlikte gelmeye çalışır.
Zero Day
Eski ABD başkanı ve küresel siyasette belirleyici bir figür olan George Mullen, yıkıcı bir siber saldırı ülkeyi sarsınca emeklilikten çıkarılır. Mullen'ın ülkesine yeniden hizmet etmesi gerekiyor ve faili yakalayan bir soruşturma komisyonunun liderliğini devralıyor. Ancak anlaşılmaz görünen rakip, kendisinden ve ekibinden her zaman bir adım öndedir. Zaman tükenip teknoloji endüstrisinin, Wall Street'in ve hükümetin güçlü çıkarları çatışırken Mullen, Başkan Mitchell de dahil olmak üzere mevcut yönetimin yalnızca güçsüz değil, aynı zamanda tehlikeli bir gizlilik ve örtbas karışımına saplanmış olduğunu fark eder. Peki krizlerin ve görünüşte kontrol edilemeyen güçlerin egemen olduğu bir dünyada gerçeği nasıl bulacaksınız?
Cassandra
"Cassandra her şeyi görür, Cassandra her şeyi duyar, Cassandra her yerdedir." Teknolojik akıllı ev sistemi ve elektronik ev asistanı 1970'lerden beri kapalıdır. Samira ve ailesi boş eve taşındığında, yeniden etkinleştirilen sistemin zararsız bir ev yardımcısı olmadığından habersizdirler. Cassandra'nın işlerin nasıl yürümesi gerektiği konusunda çok belirgin fikirleri vardır ve hiçbir hatayı hoş görmez. Eski bir dünya görüşünü karanlık niyetlerle birleştirir.
Sweet Magnolias: 4. Sezon
Sweet Magnolias, liseden beri arkadaş olan bir grup kadının özel hayatlarında ve kariyerlerinde karşılaştıkları durumları ele alıyor. Dizi, Sherryl Woods’un aynı adlı roman serisinden ekrana uyarlanıyor.
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