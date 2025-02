Cassandra

"Cassandra her şeyi görür, Cassandra her şeyi duyar, Cassandra her yerdedir." Teknolojik akıllı ev sistemi ve elektronik ev asistanı 1970'lerden beri kapalıdır. Samira ve ailesi boş eve taşındığında, yeniden etkinleştirilen sistemin zararsız bir ev yardımcısı olmadığından habersizdirler. Cassandra'nın işlerin nasıl yürümesi gerektiği konusunda çok belirgin fikirleri vardır ve hiçbir hatayı hoş görmez. Eski bir dünya görüşünü karanlık niyetlerle birleştirir.