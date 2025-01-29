Dijital platformlara baskın: Netflix, Disney ve BluTV inceleme altında
Bağımsız eleştirmen Murat Tolga Şen, Netflix, Disney, Gain ve BluTV gibi dijital platformlara müfettişlerin baskın düzenlediğini ve bilgisayar ile telefonların incelemeye alındığını açıkladı. Gelişmeler sektörde büyük yankı uyandırdı.
Bağımsız eleştirmen ve Öteki Sinema’nın kurucusu Murat Tolga Şen, dijital platformlara baskın yapıldığı iddiasını gündeme taşıdı.
Şen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ateş dijital platformlara sıçramış! Netflix, Disney, Gain ve BluTV binalarına müfettişler gitmiş, telefonları ve bilgisayarları incelemeye almışlar. Amazon Prime’a daha gitmemişler."
ŞEN'DEN ÇARPICI ÖNGÖRÜ
"Sistem biraz daha çalkalanırsa setler durabilir, yayına hazır olan içerikler ertelenebilir. Hatta ‘biz gidiyoruz’ bile diyebilirler. TRT’nin platformu Tabii bu hengameden kazançlı çıkar."
Netflix ve Disney'in bu süreçte daha fazla sıkıntı yaşayabileceğini belirten Şen, özellikle Netflix Türkiye yönetiminin başının ağrıyabileceğini dile getirdi.
Gelişmeler üzerine Şen'in şu yorumu dikkat çekti: "BluTV ve Gain tarafında tek yapımcı veya menajerle çalışma sorunu yok ama Netflix ve Disney'de işler daha karışık olabilir."
Ateş dijital platformlara sıçramış, yönetim binalarına müfettişler gitmiş, telefonları-bilgisayarları incelemeye almışlar. Netflix, Disney, Gain ve BluTV... Amazon Prime'a daha gitmemişler.— Murat Tolga Şen (@murattolga) January 29, 2025
Sistem biraz daha çalkalanırsa setler durabilir, yayına hazır olanların yayını…
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