Tarihi Beylerbeyi Hamamı nerededir? Beylerbeyi Hamamının sahibi kim? Beylerbeyi Hamamı ne kadara satışa çıkarıldı?

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 17:05
<p><strong>Tarihi Beylerbeyi Hamamı</strong> satışa çıkarıldı. Tarihi Beylerbeyi Hamamı nerededir? Beylerbeyi Hamamının sahibi kim? Beylerbeyi Hamamı ne kadara satışa çıkarıldı?</p>

Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarıldı. Tarihi Beylerbeyi Hamamı nerededir? Beylerbeyi Hamamının sahibi kim? Beylerbeyi Hamamı ne kadara satışa çıkarıldı?

<h3>Tarihi Beylerbeyi hamamı ne zaman yapıldı?</h3> <p>Beylerbeyi Hamamı, Osmanlı hamam örneklerinden biri olup, 1778 yılında Rabia Sultan tarafından yaptırıldı. Mimarı Mehmet Tahir Ağa'dır.</p>

Tarihi Beylerbeyi hamamı ne zaman yapıldı?

Beylerbeyi Hamamı, Osmanlı hamam örneklerinden biri olup, 1778 yılında Rabia Sultan tarafından yaptırıldı. Mimarı Mehmet Tahir Ağa'dır.

<h3>Tarihi Beylerbeyi Hamamı nerededir?</h3> <p>Beylerbeyi Hamamı, aynı ismi taşıdığı Beylerbeyi Camii'nin güneyinde yer alan Üsküdar Yalıboyu Caddesi'nde üzerindedir.  </p>

Tarihi Beylerbeyi Hamamı nerededir?

Beylerbeyi Hamamı, aynı ismi taşıdığı Beylerbeyi Camii'nin güneyinde yer alan Üsküdar Yalıboyu Caddesi'nde üzerindedir.  

<h3>Beylerbeyi Hamamının sahibi kim?</h3> <p>Beylerbeyi Hamamının sahibi Nevzat Bal'dır. Tarihi hamamın 19 hisse sahibi var.</p>

Beylerbeyi Hamamının sahibi kim?

Beylerbeyi Hamamının sahibi Nevzat Bal'dır. Tarihi hamamın 19 hisse sahibi var.

<p>Tarihi hamam, 4 yıkanma, 14 giyinme odasıyla birlikte 698 metrekare net alana sahip.</p>

Tarihi hamam, 4 yıkanma, 14 giyinme odasıyla birlikte 698 metrekare net alana sahip.

<h3>Beylerbeyi Hamamının özel misafirleri</h3> <p>Hamamım misafirleri arasında Fecri Ebcioğlu, Müzeyyen Sena, Seyfi Dursunoğlu gibi isimler yer alıyor.</p>

Beylerbeyi Hamamının özel misafirleri

Hamamım misafirleri arasında Fecri Ebcioğlu, Müzeyyen Sena, Seyfi Dursunoğlu gibi isimler yer alıyor.

<h3>Beylerbeyi Hamamı ne kadara satışa çıkarıldı?</h3> <p>Beylerbeyi Hamamı, 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.</p>

Beylerbeyi Hamamı ne kadara satışa çıkarıldı?

Beylerbeyi Hamamı, 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

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