Tüm zamanların en iyi animasyon filmleri: Bu yapımları izlemeyenler pişman olacak!
Animasyon sineması yıllar içinde çocuk filmlerinden çok daha fazlası olduğunu kanıtladı. Duygu dolu hikayeleri, gelişmiş teknolojileri ve muhteşem karakterleriyle bu filmler, birbirinden farklı dünyaların kapılarını aralıyor. İşte, tüm zamanların en iyi animasyon filmleri...
Bazı animasyon filmleri, sinemaya damga vuran yapıtlarla milyonlarca filmseverin aklına kazınmayı başarmıştır. Hayal gücünü zorlayan bu yapımlar, hem kalpleri kazanırken hem de eleştirmenlerden tam not almayı başarıyor. İşte, tüm zamanların en iyi animasyon filmleri...
BUZ DEVRİ
Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut; karizmatik ve dişli bir kaplan ve muzır bir rakun, nasıl olduysa bu kaos esnasında bir araya gelmişlerdir.
SEVİMLİ CANAVARLAR
'Sevimli Canavarlar', Canavarlar Dünyası isimli kendilerine ait bir dünyada yaşayan ve yaşayabilmek için insanlara ihtiyaç duyan ilginç ve sevimli canavarların dünyasının insanlarla karıştığı an ortaya çıkan trajikomik hikayeyi anlatır.
VOL.İ
Vol.i, günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle Dünya’yı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Vol.i’ye verilir.
RATATUY
Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir: Aşçı olabilmek! Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranının kanalizasyonunda bulur.
KUNG FU PANDA
Beş yıldan uzun süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkan animasyon harikası Kung Fu Panda'nın üç sloganı var: ''Kendi kahramanın ol!'', ''Panda-mania başlıyor!'' ve ''Çok muhteşem olacak!'' Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar.
KÖFTE YAĞMURU
Alice Harikalar Diyarında'yı aratmayacak kertede fantastik maceralar içeren müthiş bir çocuk kitabından uyarlanan destansı boyutlardaki bu komik film, yiyeceğin gökten yağmur gibi yağdığı bir kasabanın köfteler ve makarnalarla dolu öyküsünü anlatıyor.
RANGO
'Kişilik problemi yaşayan oyuncu bir bukalemun'un başrolde olduğu bu eğlenceli animasyon, tatsız ve kötü şeylerden hep sakınan ve sıradan bir evcil hayvan hayatı yaşayan bukalemun Rango'nun başından geçen dönüşüm hikayesini anlatıyor.
NİNJA KAPLUMBAĞALAR
Başıbozukluk ve bir dizi garip olay, New York City sokaklarını güvensiz bir yer haline getirmiştir. Şehrin Ninja Kaplumbağalar’ın varlığına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır ama Kaplumbağalar’ın durumu da, şehrin düzeninden farksızdır.
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