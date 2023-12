2023 Karnesi: En iyi filmler

Yayınlanma: 31.12.2023 - 11:41

Güncelleme: 31.12.2023 - 12:00

Past Lives: Celine Song, ilk uzun metraj filmiyle bir çocukluk aşkının yürek burkan yolculuğunu anlatırken yılın en iyi filmlerinden birine de imza atıyor. Yalınlığıyla görkemli bu film kaçırılan fırsatlar, asılı kalan ruhlar ve kopmayan bağların hüznü üzerine unutulmayacak bir yapıt.

Oppenheimer: Christopher Nolan’ın “Amerikalı Prometheus” isimli kitaptan uyarladığı sarsıcı filmi, mucidi olduğu atom bombasının yarattığı ölümle yüzleştiğinde vicdanen ölen bir bilim insanın ıstıraba bulanmış zaferini anlatıyor. Ve bu öyle bir zafer ki Nolan’ın anlatısıyla sırf teoride değil, pratikte de bir atom bombasının icadına dönüşmüş.

Anatomy of a Fall: Justine Triet’nin Altın Palmiye Ödüllü filmi, kocasının ölümünde baş şüpheli olan bir kadının öyküsüne odaklanırken bir yandan evliliği, çiftler arasındaki ortak dil sorununu ve dilini bilmediğiniz bir ülkede yargılanma sürecini masaya yatırıyor ve seyircisini tüm bu temalar üzerine düşünmeye itiyor.

Barbie: Ustalıklı bir öyküyle önce Barbie’nin yarattığı dünyaya savaş açan Greta Gerwig, en önce Barbie imajını yaratanlara ardından da erkeklerin yönettiği bir dünyaya, ataerkil tahakküme, kadını kalıplara sıkıştırmaya çalışan düşünceye, çocukluğumuzdan beri bize yüklenen rollere savaş açarak “pembe bir isyan” başlatıyor.

John Wick Bölüm 4: Dört filmlik seri boyunca yasaları, ülkelere özgü yapılanmaları, güç hiyerarşileri ve din eksenli elitleriyle çok katmanlı bir evren yaratan John Wick serisinin final bölümü, öyküsünü bir cehennem betimlemesiyle açıyor ve nefes almanıza fırsat tanımayan bir tempo ile çağdaş aksiyon sineması için yeni bir doruk noktasına ulaşıyor.

Spider-Man Across the Spider-Verse: Örümcek Adam serisi daha ne kadar genişletilebilir, ilgi çekici ne olabilir? Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün ikinci halkası öylesine bir dünya inşa ediyor ki önce tüm bu soruları rafa kaldırıyor ardından da klişeleşen çizgi roman serilerinin her birini oyun dışı bırakıyor. Yılın en büyük sürprizlerinden...

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese’nin, etkileyici bir “petrole hücum” devrine dönüştürdüğü filmi, katliamlara maruz kalan Osage kabilesinin başına gelenleri katiller ve kurbanların bakış açısından anlatırken final tercihiyle yılın en iyileri arasında.

Kuru Otlar Üstüne: Nuri Bilge Ceylan’ın pür güzelliğe, saflığa, masumiyete ama aynı oranda pür kötülüğe, düşmanlığa yönelik ilmek ilmek işlediği eseri büyük oranda bireye, benliğe, ait olamamaya, coğrafyanın bireye yaptıklarıyla ilgili. Ve sadece bizi bir anda sahneden çıkardığı ve her şeye yabancılaştırdığı o plan için bile defalarca izlenilesi...

Talk To Me: Youtuber Danny ve Michael Philippou’nun bir grup gencin ele geçirildiğini düşündükleri bir objeyle temas kurması ya da “oynaması” üzerinden şekillendirdikleri ilk uzun metraj filmleri bu yılın en sıra dışı korku filmlerinden birine imza atmalarıyla sonuçlanmış. Enfes!

Poor Things: Son olarak benim için yılın en iyi filmi, Yorgos Lanthimos’un kelimenin tam anlamıyla bir olgunluk dönemi eserine dönüşen Poor Things oldu. Bireyin doğduğu ya da filmdeki haliyle “yaratıldığı” andan itibaren dünya ve toplumun sınırlılıkları içinde sınırsız büyüme sancılarının anlatıldığı hikâyede Emma Stone göz kamaştırıyor.

Bonus: Le Otto Montagne (MUBI), Godland, The Holdhovers (vizyon dışı), Karanlık Gece, The Creator.