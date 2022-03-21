Son 25 yılın 'En İyi Film' Oscar ödülünü kazanan filmler
Akademi Ödülleri veya diğer adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir.
Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir.
Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü"dür; ancak heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni, bu yıl 28 Mart tarihinde gerçekleşecek.
Bu yılın kazananları heyecanla beklenirken son 25 yıla damgasını vuran filmleri derledik.
1- TİTANİK (1997)
Titanik, James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık, ve ortak kurgu yönetmenliğini yaptığı, 1997 yılı Amerikan yapımı epik, felaket, ve romantizm temalı sinema filmi.
RMS Titanic'in batışı üzerine kurgulanan filmin başrollerini, geminin felaketle sonuçlanan ilk seyahati sırasında birbirine âşık olan farklı toplumsal sınıflara mensup iki genci canlandıran Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet paylaşmaktadır.
2- AŞIK SHAKESPEARE (1998)
Aşık Shakespeare, 1998 yapımı romantik komedi filmi.
Filmde, Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Ben Affleck, Judi Dench, Colin Firth gibi isimler rol alırken; filmin yönetmenliğini John Madden yapmıştır.
Film, 13 dalda Akademi Ödüllerine aday gösterilmiş, En İyi Film Akademi Ödülü dahil 7 dalda ödül almıştır.
3- AMERİKAN GÜZELİ (1999)
Amerikan Güzeli,1999 yapımı ABD filmi.
Yönetmenliğini Sam Mendes, yapımcılığını Bruce Cohen ve Dan Jinks üstlenmiştir. Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari, Chris Cooper, Peter Gallagher, Allison Janney ve Sue Casey'in rol aldığı film Akademi Ödüllerine 8 dalda aday olmuş En İyi Film dahil 5 dalda ödül almıştır.
4- GLADYATÖR (2000)
Gladyatör, yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini David Franzoni, John Logan ve William Nicholson'ın yaptığı 2000 yılı İngiliz–Amerikan ortak yapımı epik ve tarihsel drama temalı film.
Oyuncular, başroller Russell Crowe ve Joaquin Phoenix; Connie Nielsen, Ralf Möller, Oliver Reed (son rolünde), Djimon Hounsou, Derek Jacobi, John Shrapnel ve Richard Harris'tir. Filmde Russell Crowe, babası İmparator Marcus Aurelius'u boğarak öldüren Commodus'un düşmanlığını kazanan Romalı general Maximus Decimus Meridius'u canlandırmaktadır.
5- AKIL OYUNLARI (2001)
Akıl Oyunları, Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik profesörü Sylvia Nasar tarafından yazılan Nobel Ödüllü ekonomist ve matematikçi John Forbes Nash Jr.'ın 1998 yılında yayımlanan biyografisidir.
İzinsiz çalışma, 1998'de Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü'nü kazandı ve biyografide Pulitzer Ödülü'ne aday gösterildi. Kitap daha sonra 2001 yılında aynı adla filme uyarlandı ve başrollerinde Russell Crowe'un John Nash ve Jennifer Connelly'nin Alicia Nash rolünde yer aldı.
6- CHICAGO (2002)
Chicago Amerikan yapımı müzikal film. 13 dalda Akademi Ödüllerine aday gösterilmiş En İyi Film dahil 6 dalda ödül almıştır.
Oliver! (1968) filminden beri En iyi film oscarını kazanan ilk müzikal filmdir. Yönetmenliğini Rob Marshall, sinemaya uyarlanan senaryosunu ise Bill Condon yazmıştır.Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere, Queen Latifah, John C. Reilly, Lucy Liu, Taye Diggs, ve Colm Feore filmde rol almışlardır. Caz Çağı'nda Chicago'daki ünlülerin skandalları ve yolsuzlukları gibi temaları işlemektedir.
7- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003)
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren fantezi filmidir. Yüzüklerin Efendisi film serisinin Yüzük Kardeşliği ve İki Kule'den sonra üçüncü filmidir.
10- KÖSTEBEK (2006)
Köstebek, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı, 2006 yılı yapımı Amerikan filmi.
Çin yapımı film Infernal Affairs'in (Kirli İşler) yeni versiyonu niteliği taşıyan filmin senaristi William Monahan'dır. Kurgusunu Thelma Schoonmaker'ın yaptığı filmin müziğinde Oscar'lı müzisyen (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği) Howard Shore var. Polis, mafya mücadelesi ve içlerinde yer alan iki muhbirin yaşadığı dramı konu alan filmin başlıca rollerini; Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Alec Baldwin, Mark Wahlberg, Vera Farmiga paylaşır.
Altın küre ödüllerine, en iyi filmde (Drama) olmak üzere altı dalda aday olup Scorsese'ye en iyi yönetmen ödülünü getiren köstebek, 79 Akademi Ödüllerinde de beş dalda aday olmuş, En İyi Film ve En İyi Yönetmen kategorileri dahil 4 dalda ödül almıştır.
11- İHTİYARLARA YER YOK (2007
İhtiyarlara Yer Yok, Cormac McCarthy'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış 2007 yapımı film. 19 Mayıs 2007'de ilk kez Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Filmin ABD'de gösterim tarihi 9 Kasım 2007 tarihidir.
30 Kasım, 2007 tarihi itibarıyla Rotten Tomatoes sitesindeki 156 film eleştirisinden %96'sı filmi olumlu yönde değerlendirmiştir. Metacritic isimli sitede ise film hakkındaki 36 yorumdan %91'i olumlu yöndedir.
Film ayrıca 4 dalda Altın Küre'ye aday gösterilmiştir. Bunlar En İyi Film-Drama, En İyi Yönetmen (Ethan Coen ve Joel Coen), En İyi Senaryo (Ethan Coen ve Joel Coen) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Javier Bardem) kategorileridir.
12- MİLYONER (2008)
Milyoner, Danny Boyle'un yönetip Simon Beaufoy'un yazdığı 2008 Büyük Britanya yapımı Akademi ödüllü filmdir. Hint yazar ve diplomat Vikas Swarup'un Boeke Ödülü sahibi ve Commonwealth Yazarları Ödülü adayı Q and A adlı kitabından uyarlanan filmin başrollerinde Dev Patel, Anil Kapoor ve Saurabh Shukla yer alır.
Slumdog Millionaire, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde aday gösterildiği altı dalın beşinden ödül aldı. Film 11 Ocak 2009'da En İyi Drama Filmi Ödülü de dahil aday gösterildiği dört kategoride de ödülün sahibi oldu. Film ayrıca BAFTA Ödülleri'nde aday gösterildiği on bir dalın yedisinde ve Akademi Ödülleri'nde aday gösterildiği on dalın sekizinde ödülün sahibi oldu.
13- ÖLÜMCÜL TUZAK (2008)
Ölümcül Tuzak, 2009 ABD yapımı gerilim filmidir. Kathryn Bigelow'un yönettiği film 2009'un en fazla övülen filmlerinden biri oldu ve birçok festival, organizasyon ve gruptan ödüller kazandı. Filmde Irak Savaşı esnasında bir Birleşik Devletler Ordusu Patlamamış Bomba İmhası (EOD) takımının hikâyesi anlatılır.
Ölümcül Tuzak, daha önce bir bomba ekibinde savaş muhabiri olarak yer almış bağımsız yazar Mark Boal tarafından yazıldı. Filmin başrollerindeki Jeremy Renner, Anthony Mackie ve Brian Geraghty bombalar, ayaklanma tehdidi ve kendi aralarında vuku bulan gerilimle mücadele eden bomba ekibi üyeleri olarak yer alırlar.
Film özellikle Ürdün'de Irak sınırında olmak üzere Orta Doğu'da çekildi. İlk olarak ABD'de 26 Haziran 2009'da New York ve Los Angeles'ta gösterime girdi. Sınırlı gösterimdeki başarının ardından 24 Temmuz 2009'da yaygın bir şekilde gösterime sokuldu. Filmin galası 2008'in sonunda Venedik Film Festivali'nde sonra Kuzey Amerika'da Toronto Film Festivali'nde yapıldı. Toronto Film Festivali esnasında filmin ABD'deki dağıtımı Summit Entertainment tarafından alındı.
Ölümcül Tuzak, 9 dalda aday gösterildiği 82. Akademi Ödülleri'nde en iyi film, yönetmen, özgün senaryo, kurgu, ses miksajı ve ses kurgusu dallarında 6 ödül kazanmıştır.
Film Amerikan askeri propagandasını içerdiği için yoğun bir şekilde eleştirilmektedir.
14- ZORAKİ KRAL (2010)
Zoraki Kral, Tom Hooper tarafından yönetilen ve David Seidler tarafından senaryosu yazılan 2010 tarihsel drama. Film, 2010 Toronto Uluslararası Film Festivali, People's Choice Ödülü kazandı ve on dört BAFTA (yedisini kazandı), on iki Akademi (dördünü kazandı) ve yedi Altın Küre ödülüne aday gösterildi.
15- ARTİST (2011)
Artist, baş rollerinde Jean Dujardin ve Bérénice Bejo gibi ünlü isimlerin rol aldığı yönetmeninin ise Michel Hazanavicius olduğu 2011 yapımı Fransız filmidir.
Hikâye 1927 ve 1932 yılları arasında Hollywood'da aktörlerin çöküşünü aktrislerin yükselişini konu almaktadır. Film Altın Küre Ödüllerinde En İyi Film, Dujardin ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. 2012 yılında (84. Akademi Ödülleri); En İyi Film, En iyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Müzik dallarında Oscar ödülü aldı.
16- OPERASYON: ARGO (2012)
Argo, 2012 yılı ABD yapımı, yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı dramatik gerilim filmidir. Filmde, 1979 yılında İran İslam Devrimi esnasında Tahran'da meydana gelen rehine krizi olayında, ABD büyükelçiliğinde bulunan ve Kanada Büyükelçiliğine kaçan altı Amerikalı diplomatın İran'dan kaçırılması olayı dramatize edilmektedir. Kaçırılma operasyonunun adı Canadian Caper olarak adlandırılmıştır. Hikâye 2007 yılında CIA operasyon sorumlusu olan Tony Mendez'in yazdığı "The Master of Disguise" isimli kitap ve Joshuah Berman'ın konu hakkında Wired isimli dergide yazdığı "The Great Escape" isimli makale ile açığa çıkmıştır.
Argo, 85. Akademi Ödülleri'nde En İyi Kurgu, En İyi Uyarlama Senaryo ve En iyi Film ödüllerini kazanmıştır.
17- 12 YILLIK ESARET (2013)
12 Yıllık Esaret, 2013 İngiliz-Amerikan yapımı tarihsel epik dram filmidir. Film New York Eyaletinde özgür bir siyahi olarak doğmuş olan ve 1841 yılında Washington DC'de kaçırılıp köle olarak satılan Solomon Northup'un 12 yıl boyunca köle olarak geçirdiği yaşamı anlatmaktadır. Film Northup'un 1853 yılında aynı isimle yazdığı Twelve Years a Slave isimli anılarına dayanılarak sinemaya uyarlanmıştır. Anılarını yayınlamadan önce Northup 12 yıl boyunca, Louisiana eyaletinde tarlalarda köle olarak çalışmıştır. Northup'un anılarının ilk bilimsel baskısı, 1968 yılında Sue Eakin ve Joseph Logsdon'un eş editörlüğünde gerekli izinler alınmasının ardından redakte edilerek, doğruluğu kanıtlandıktan sonra basılmıştır.
Film Steve McQueen'in yönettiği üçüncü uzun metrajlı filmdir. Filmin başrolünde Chiwetel Ejiofor rol almış ve Solomon'u canlandırmıştır. Ayrıca filmin yapımcısı Brad Pitt'tir.
Film 2014 Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü kazanmıştır.
Film 2014 Oscar ödüllerinde En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü kazanmıştır.
Lupita Nyong'o filmle 2014 Oscar ödüllerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
18- BİRDMAN VEYA CAHİLLİĞİN UMULMAYAN ERDEMİ (2014)
Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi 2014, ABD yapımı kara mizah ve dram filmidir. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Alejandro González Iñárritu üstlenmiştir. Aynı zamanda filmin senaristlerinden biridir. Filmin başrollerinde Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone ve Naomi Watts gibi isimler yer alır. Keaton bir zamanlar süper kahraman rolüyle ünlenen fakat unutulmuş ve bir Broadway şovuyla tekrar ünlenmeye çalışan bir Hollywood aktörünü canlandırmaktadır.
Birdman Amerikan Film Enstitüsü dahil birçok yerden olumlu eleştiri toplamıştır ve 2014'ün en iyi filmlerinden biri olarak gösterilmiştir. 7 tane Altın Küre'ye aday gösterilmiştir. Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik dallarında aday gösterilmiş ve En İyi Senaryo ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Edward Norton,En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Emma Stone En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında aday gösterilmiştir. Michael Keaton En İyi Aktör ödülünü kazanmıştır. 87. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film kategorisi dahil olmak üzere 9 dalda aday gösterilmiş, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Sinematografi olmak üzere 4 ödül kazanmıştır.
19- SPOTLİGHT (2015)
Spotlight, Tom McCarthy tarafından yönetilen ve McCarthy ve Josh Singer tarafından yazılan 2015 yapımı Amerikan drama filmi.
Film ABD'de hâlen etkin olan en eski araştırmacı gazete birimi The Boston Globe'un "Spotlight" ekibini konu edinmektedir. Filme konu olan olay gazeteye 2003 Halka Hizmet için Pulitzer Ödülü'nü kazandırmıştı. Filmde Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery, Stanley Tucci, Brian d'Arcy James, Liev Schreiber ve Billy Crudup oynamaktadır.
Spotlight Yarışma Dışı olarak 72. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Ayrıca Telluride Film Festivali'nde ve Özel Gösterimle 2015 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde de yer aldı. Film 6 Kasım 2015'te gösterime girdi.
88. Akademi Ödülleri'nde 6 dalda adaylık elde eden film, bu adaylıklardan En İyi Film ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazandı. 73. Altın Küre Ödülleri'ndeki 3 adaylığından ödül kazanamazken 69. BAFTA Ödülleri'nde En İyi Özgün Senaryo ödülünü kazandı.
20- AY IŞIĞI (2016)
Ay Işığı, Barry Jenkins tarafından yönetilen ve senaryosu Jenkins tarafından Tarell Alvin McCraney'in In Moonlight Black Boys Look Blue kitabından uyarlanan 2016 Amerikan yapımı dram filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders, Jharrel Jerome, Naomie Harris ve Mahershala Ali yer almaktadır.
Çekimler 2015'te Miami, Florida'da başladı. Film dünya galasını 2016'da Telluride Film Festival'nde yaptı. Eleştirmenler tarafından oldukça yüksek bir başarı sağlayan film Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016'nın en iyi 10 filminden biri olarak seçildi.
Ay Işığı 89. Akademi Ödülleri'nde elde ettiği 8 adaylıktan En İyi Film dahil 3 ödül kazandı.
74. Altın Küre Ödülleri'nde 6 adaylık elde eden film sadece Drama Dalında En İyi Film ödülünü kazandı.
Ayrıca 70. BAFTA Ödülleri'nde 4 adaylık elde etti.
21- SUYUN SESİ (2017)
Suyun Sesi, Guillermo del Toro tarafından yönetilen ve senaryosu del Toro ile birlikte Vanessa Taylor tarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı romantik, fantastik bir filmdir. Başrollerinde Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg ve Octavia Spencer'ın yer aldığı film, 1962'de Baltimore'de geçmektedir ve Güney Amerika'da yakalanmış bir amfibiyen ile gizli bir laboratuvarda çalışan konuşma engelli temizlik işçisi arasında geçen hikâyeyi anlatmaktadır.
Filmin ilk gösterimi, 31 Ağustos 2017'de 74. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gösterilerek gerçekleştirildi ve yarışmada "En İyi Film" ödülü olan Altın Aslan'ı kazanmıştır. 74. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanan Suyun Sesi, aynı zamanda 2017 Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında da gösterildi. Film, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve özellikle Hawkins'in filmdeki performansı eleştirmenlerce beğenildi. Birçok eleştirmen Suyun Sesi'nin Guillermo del Toro'nun Pan'ın Labirenti filminden sonraki en iyi filmi olarak değerlendirdi.
Amerikan Film Enstitüsü, Suyun Sesi'ni yılın en iyi 10 filminden biri olarak seçti. Film, 75. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Müzik (Alexandre Desplat) ödüllerini kazanırken, drama kategorisindeki En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu (Sally Hawkins), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Richard Jenkins), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Octavia Spencer) ve En İyi Senaryo kategorilerinde de adaylık elde etti. Suyun Sesi, 71. İngiliz Akademisi Film Ödülleri'nde ise En İyi Film'in de aralarında bulunduğu 12 farklı kategoride aday gösterildi.
22- GREEN BOOK (2018)
Yeşil Rehber, yönetmenliğini Peter Farrelly'nin yaptığı 2018 çıkışlı Amerikan yapımı biyografik komedi-drama filmidir.
Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony’nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx’taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan’dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için “The Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.
En İyi Film Oscar'ının sahibi olan Viggo Mortensen ile Ay Işığı filmi ile Oscar’ı kazanan Mahershala Ali’nin başrolünü üstlendiği dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. Senaryosunu yönetmen Farrelly, Brian Hayes Currie ve Nick Vallelonga’nın birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Linda Cardellini, Don Stark, David An, Sebastian Maniscalco gibi isimler yer alıyor.
23- JOKER (2019)
Joker, aynı isimdeki DC Comics karakterine dayanan, Todd Phillips'in yönettiği, başrollerini Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy, Brett Cullen ve Zazie Beetz'ın paylaştığı Amerikan psikolojik gerilim filmidir.
76. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanmıştır.
24- PARASITE (2020)
Parazit, yönetmenliği ve senaristliği Bong Joon-ho tarafından yapılan 2019 çıkışlı Güney Kore kara komedi, gerilim filmidir.
Filmin senaryosu yönetmen Bong Joon-ho ve Han Jin-won ile birlikte yazılmıştır. Başlıca oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam'dır.
Parazit, dünya prömiyerini Altın Palmiye Ödülü'nü kazandığı 21 Mayıs'taki 2019 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Bu ödülü alan ilk Kore filmi ve 2013'teki Mavi En Sıcak Renktir filminden beri ödülü oy birliğiyle alan ilk film olma özelliğini taşımaktadır.
92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Güney Kore'den aday gösterildi.
Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçilmiştir.
92. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parazit, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film (Best Picture) ödülünü alma başarısı gösterdi
25- NOMADLAND (2021)
Nomadland Chloé Zhao'nun senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği 2020 Amerikan drama filmidir. Filmde Frances McDormand, kocası öldükten sonra memleketi Nevada'dan ayrılan ve "evsiz" kalıp, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşan bir kadın olarak rol alıyor. Aynı zamanda yardımcı rolde David Strathairn'in yanı sıra gerçek hayattaki göçebe Linda May, Swankie ve Bob Wells'i kendilerinin kurgulanmış versiyonları olarak gösteriyor. Film, Jessica Bruder tarafından yazılan 2017 yılı kurgusal olmayan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabına dayanıyor.
Nomadland, 11 Eylül 2020'de Altın Aslan'ı kazandığı Venedik Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Ayrıca Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı.
Film, yönetmenliği, senaryosu, kurgusu, sinematografisi ve performansları, özellikle de McDormand'ın performansından dolayı evrensel övgü ile eleştirel beğeni topladı ve Metacritic'te 2020'nin üçüncü en yüksek puanı alan filmi oldu.
2020'nin en iyi filmlerinden biri olarak eleştirmenler ve yayıncılar tarafından en çok derecelendirilen film oldu. Film 93. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu McDormand dahil olmak üzere altı adaylık kazandı. Ayrıca 78. Altın Küre Ödüllerinde En İyi Film - Drama ve En İyi Yönetmen ödüllerinde dört aday; Zhao ikinci ödülü kazanan ikinci kadın ve bunu yapan ilk Asyalı kadın oldu.
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