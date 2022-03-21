Son 25 yılın 'En İyi Film' Oscar ödülünü kazanan filmler

Akademi Ödülleri veya diğer adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir.

Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir.

Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü"dür; ancak heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni, bu yıl 28 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Bu yılın kazananları heyecanla beklenirken son 25 yıla damgasını vuran filmleri derledik.