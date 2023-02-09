Türk ve yabancı sanatçılar, eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı
Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için sanatsal paylaşımlarda bulundu.
Fransa'da doğup Amerika'da büyüyen Çin asıllı çellist Yo-Yo Ma, sosyal medya hesabında kısa bir video yayınladı.
Karikatürist Dağıstan Çetinkaya deprem temalı bir çizimini paylaşarak, "Kendimizi çaresiz hissettiğimiz bu günlerde kim ki milletimin yanında, Allah onlardan ebeden razı olsun." sözlerine yer verdi.
İllustratör Robin Yayla ise "Türkiye haritası ile dayanışma için elini uzatan bir kol" çizimini, "Dünyanın dört bir yanında bu mesajı okuyanlar, deprem molozları altında halkımızın yardımınıza ihtiyacı var." ifadeleriyle paylaştı.
Kolaj yöntemiyle yaptığı aylık gündem özetleriyle tanınan "ALPGENART" isimli sanatçı ise gözü yaşlı bir insanın gözünde deprem fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Ahmet Adnan Saygun'un "Partita" adlı eserini depremde hayatını kaybedenler için yorumlayan sanatçı, paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki tüm arkadaşlarımıza... Sevgimiz ve dualarımız sizinle. Bu parça, umudunu yitirmeden hayat kurtarmaya çalışan herkes için." ifadelerini kaydetti.
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