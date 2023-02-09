Türk ve yabancı sanatçılar, eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı

Karikatürist Dağıstan Çetinkaya deprem temalı bir çizimini paylaşarak, "Kendimizi çaresiz hissettiğimiz bu günlerde kim ki milletimin yanında, Allah onlardan ebeden razı olsun." sözlerine yer verdi.

İllustratör Robin Yayla ise "Türkiye haritası ile dayanışma için elini uzatan bir kol" çizimini, "Dünyanın dört bir yanında bu mesajı okuyanlar, deprem molozları altında halkımızın yardımınıza ihtiyacı var." ifadeleriyle paylaştı.