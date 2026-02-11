Game of Thrones evreninde rekor: 'Yedi Krallığın Şövalyesi' tarihe geçti!

Dünyaca ünlü Game of Thrones evreninin en yeni halkası olan "A Knight of the Seven Kingdoms" (Yedi Krallığın Şövalyesi), henüz ilk sezonu bitmeden büyük bir başarıya imza attı. Dizinin dördüncü bölümü olan "Seven", izleyiciler ve eleştirmenlerden tam not alarak tüm serinin en yüksek puanlı yapımları arasına girdi.

IMDB PUANI REKOR SEVİYEDE: HOUSE OF THE DRAGON’U GERİDE BIRAKTI

Dizinin yayınlanan son bölümü, IMDB'de 9,7/10 puan alarak efsanevi orijinal dizinin kült bölümleriyle aynı seviyeye ulaştı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, milyonlarca hayranı olan House of the Dragon’un hiçbir bölümünün henüz bu puana ulaşamamış olması. Forbes'a göre serinin en yüksek puanlı yapımları listesi şu şekilde güncellendi:

9,9/10: Game of Thrones (The Rains of Castamere, Battle of the Bastards)

9,8/10: Game of Thrones (The Winds of Winter, Hardhome)

9,7/10: Yedi Krallığın Şövalyesi (Seven) & Game of Thrones (Blackwater, The Door)

9,4/10: House of the Dragon (The Red Dragon and the Gold)

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Dizi, Rotten Tomatoes platformunda da %95’lik eleştirmen puanıyla orijinal diziyi (%88) ve House of the Dragon’u (%87) geride bıraktı. Ancak ilginç bir detay olarak; eleştirmenlerin bu ilgisine rağmen genel izleyici puanı %68’de kaldı. İzleyicilerin dizinin tonu ve kısa süresi hakkında bazı şikayetleri olsa da, son bölümdeki heyecan verici aksiyon bu algıyı değiştirmeye başladı.