Gate 27’nin konuğu Onur Yazıcıgil
Tipograf ve tasarım eğitmeni Onur Yazıcıgil, geçen yıl ekim ayında Gate 27’de geçirdiği konuk sanatçı sürecinin ardından hazırladığı “Pergamon: Yunan Harfli Bir Yazı Tipi Tasarımı” kitabını, Gate 27 Yeniköy’de düzenlenen bir açık dersle izleyicisi ile buluşturdu.
Yazıcıgil, Gate 27’deki konuk sanatçı sürecinde Bergama Antik Kenti’nde bulunan antik yazıtları inceleyerek o dönemlerde zanaatkârların mermere işlediği harfleri dijitalleştirdiği projesini tamamladı.
Projenin bir çıktısı olarak, Bergama’nın geçmişi ile antik Yunan kentleri arasındaki konumunu incelediği ve her bir Yunan kentinde kullanılan harf formlarının değişkenliğini odağına aldığı projesini kitaplaştırdı.
Sanatçının projesi bağlamında antik harfleri dijitalleştirme prensiplerine dikkat çektiği “Pergamon: Yunan Harfli Bir Yazı Tipi Tasarımı” başlıklı kitabı, Gate 27’nin Yeniköy yerleşkesinde düzenlenen bir açık dersle izleyiciye sunuldu. Etkinlik ilerleyen günlerde Gate 27’nin YouTube kanalı üzerinden de yayımlanacak.
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