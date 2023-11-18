Gazeteci Sina Koloğlu, Milliyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 18.11.2023 - 13:04

Gazeteci-müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uzun zamandan beri köşe yazarı olarak çalıştığı Milliyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu.

Koloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

''Bir ömrün uzun sayılacak zamanını geçirdiğim gazetem Milliyet ile yollarımız ayrıldı. Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen…''

Bir ömrün uzun sayılacak zamanını geçirdiğim gazetem Milliyet ile yollarımız ayrıldı.

Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen… — Sina Koloğlu (@kologlusina) November 18, 2023





1957 doğumlu Sina Koloğlu, 2009 yılından beri Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. Koloğlu öncesinde de, yaklaşık 10 yıl Cumhuriyet'te başta muhabirlik olmak üzere birçok alanda çalışmıştı.

Aynı zamanda Bulutsuzluk Özlemi isimli rock grubunun kurucularından olan Koloğlu, müzikteki çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürmeye devam ediyor.