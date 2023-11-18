Gazeteci Sina Koloğlu, Milliyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu

Gazeteci, müzisyen Sina Koloğlu, Milliyet gazetesinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:04
Gazeteci Sina Koloğlu, Milliyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu
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Gazeteci-müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uzun zamandan beri köşe yazarı olarak çalıştığı Milliyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu.

Koloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

''Bir ömrün uzun sayılacak zamanını geçirdiğim gazetem Milliyet ile yollarımız ayrıldı. Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen…''


1957 doğumlu Sina Koloğlu, 2009 yılından beri Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. Koloğlu öncesinde de, yaklaşık 10 yıl Cumhuriyet'te başta muhabirlik olmak üzere birçok alanda çalışmıştı.  

Aynı zamanda Bulutsuzluk Özlemi isimli rock grubunun kurucularından olan Koloğlu, müzikteki çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürmeye devam ediyor. 


Sina Koloğlu Bulutsuzluk Özlemi

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