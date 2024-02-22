Gazetemiz yazarları İzmir’de okuyucularıyla buluşuyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mustafa Balbay yarın Karşıyaka’da, Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen ise cumartesi günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde okurlarıyla bir araya gelecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:13
Gazetemiz yazarları İzmir’de okuyucularıyla buluşuyor
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Cumhuriyet Gazetesi yazarları İzmir’de söyleşisi ve imza günü düzenleyecek.

Yazarımız Mustafa Balbay yarın saat 14.00’de Karşıyaka Kent Konseyi ve Cumhuriyet Okurları (CUMOK) destekleriyle Karşıyaka Belediyesi İkinci Hizmet Binası’nda okurları ile buluşacak. 

Cumartesi günü saat 16.30’da ise yazarlarımızdan Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek.


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