Gazetemize sanat ödülü

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:07

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:26

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam ve yönetim kurulu üyesi Nebahat Karyağdı tarafından sunumu yapılan törende gazetemize ve kültür servisine yılın sanat medyası ödülü verildi. Ödülü, gazetemizin genel yayın Yönetmeni Mine Esen, gazeteci yazar Hüseyin Latif’in elinden aldı.

"NEFES ALDIRIYOR"

Mine Esen ödül sonrası yaptığı konuşmada, “Kısır döngü siyasi tartışmalarla, şiddetle, savaşlarla nefessiz kaldığımız dünyamızda kültür ve sanat derin bir nefes aldırıyor. Adını Atatürk’ün verdiği Cumhuriyet gazetesi bu yıl 100. yaşını kutladı. İlkeli, bağımsız gazetecilik tutumumuzdan asla taviz vermiyoruz” ifadelerini kullandı.Esen, “Kadına ve çocuğa yönelik şiddete son verilmesi için hukuk devleti kuralları içinde ne gerekiyorsa yapılmalı” derken İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı. Bedri Baykam ise Mine Esen’in Cumhuriyet gazetesinin ilk kadın genel yayın yönetmeni olduğunu belirterek 1987’den beri Cumhuriyet’te yazmaktan gurur duyduğunu ve Cumhuriyet’in Türkiye’nin referans gazetesi olduğunu hatırlattı.

Ödül gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Yıllardır sanatın bütün dallarından haberleri ve yorumları en içerikli metinlerle,en seçkin eleştirmen ve yazarların kaleminden özenle Türk halkına ulaştırdığı için saygı, sevgi ve teşekkürlerimizle. Ödül töreni, Piramid Sanat’taki hemen hemen her etkinlik gibi sanatseverlerin yoğun katılımıyla yapıldı. İlk olarak 2011 yılında Bedri Baykam tarafından 17. Dünya Sanat Birlikleri toplantısında önerilmesinin ardından kabul edilen Dünya Sanat Günü’nün tarihçesini anlatan kısa film ve geçmiş yılların ödül sahiplerini içeren sunum ile başladı. Ardından, başta UPSD’nin ilk başkanı Mehmet Güleryüz olmak üzere bu sene yaşamını yitiren sanatçılar anıldı.

ÖDÜLLER...

2024 Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley” Ödülleri’ni kazanan diğer isimler ise şöyle: