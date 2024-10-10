Gazetemize sanat ödülü
Plastik Sanatlar Derneği tarafından verilen Wallace Hartley Ödülleri’nde Cumhuriyet, yılın sanat medyası ödülüne değer görüldü.
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam ve yönetim kurulu üyesi Nebahat Karyağdı tarafından sunumu yapılan törende gazetemize ve kültür servisine yılın sanat medyası ödülü verildi. Ödülü, gazetemizin genel yayın Yönetmeni Mine Esen, gazeteci yazar Hüseyin Latif’in elinden aldı.
"NEFES ALDIRIYOR"
Mine Esen ödül sonrası yaptığı konuşmada, “Kısır döngü siyasi tartışmalarla, şiddetle, savaşlarla nefessiz kaldığımız dünyamızda kültür ve sanat derin bir nefes aldırıyor. Adını Atatürk’ün verdiği Cumhuriyet gazetesi bu yıl 100. yaşını kutladı. İlkeli, bağımsız gazetecilik tutumumuzdan asla taviz vermiyoruz” ifadelerini kullandı.Esen, “Kadına ve çocuğa yönelik şiddete son verilmesi için hukuk devleti kuralları içinde ne gerekiyorsa yapılmalı” derken İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı. Bedri Baykam ise Mine Esen’in Cumhuriyet gazetesinin ilk kadın genel yayın yönetmeni olduğunu belirterek 1987’den beri Cumhuriyet’te yazmaktan gurur duyduğunu ve Cumhuriyet’in Türkiye’nin referans gazetesi olduğunu hatırlattı.
Ödül gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Yıllardır sanatın bütün dallarından haberleri ve yorumları en içerikli metinlerle,en seçkin eleştirmen ve yazarların kaleminden özenle Türk halkına ulaştırdığı için saygı, sevgi ve teşekkürlerimizle. Ödül töreni, Piramid Sanat’taki hemen hemen her etkinlik gibi sanatseverlerin yoğun katılımıyla yapıldı. İlk olarak 2011 yılında Bedri Baykam tarafından 17. Dünya Sanat Birlikleri toplantısında önerilmesinin ardından kabul edilen Dünya Sanat Günü’nün tarihçesini anlatan kısa film ve geçmiş yılların ödül sahiplerini içeren sunum ile başladı. Ardından, başta UPSD’nin ilk başkanı Mehmet Güleryüz olmak üzere bu sene yaşamını yitiren sanatçılar anıldı.
ÖDÜLLER...
2024 Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley” Ödülleri’ni kazanan diğer isimler ise şöyle:
- Genç sanatçı ödülünün sahibi Oğuz Kaleli oldu. Kaleli’ye plaketini Ekrem Kahraman sundu.
- Sanatçı onur ödülü, İpek Duben’e verildi. Duben ödülü AKUT kurucularından, eski başkanı Nasuh Mahruki’nin elinden aldı.
- Sanatçı onur ödülünün bir diğer sahibi Bünyamin Özgültekin olarak belirlendi. Ödülü sahibine takdim etmek üzere sahneye yazar Ümit Gezgin davet edildi.
- Sanat insanı ödülünü kazanan koleksiyoner Mustafa Taviloğlu’na ödülü ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş verdi.
- Yılın sanat kurumu ödülü, geçen yıl kapsamlı bir restorasyonun ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne sunuldu.
- 2024 UPSD Özel Ödülü, usta sanatçı Tamer Levent’e verildi. UPSD Özel Ödülü’nü sunmak üzere sahneye sanat tarihçi Prof. Dr. Kıymet Giray davet edildi.
- Yılın Sanatçısı Ödülü’nün kazananı ise Resul Aytemür oldu. Ödülü Aytemür’e geçen yılın ödül sahibi Tülin Onat sundu.
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