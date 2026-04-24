Gazetemizin çizerlerinin yapıtlarının yer aldığı sergi Alan Kadıköy’de açılıyor

“Cumhuriyet’in Karikatürcüleri” sergisi bugün saat 18.30’da, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de sanatseverlerle buluşacak. Sergide Cumhuriyet gazetesinin yayın gelenekleri arasında özel yeri olan karikatür sanatının 102 yıl boyunca sayfalara yansıması, “Cumhuriyet’in Karikatürcüleri” ile günümüze taşınıyor.

Gazetemizin yazarı Işık Kansu ve Güven Baykan’ın hazırladığı; gazetemizin emekçilerinden Gülsev Toksöz ve Eda Kasa ile grafik tasarımcı Ersin Aydın’ın katkı koyduğu sergi, Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlendi. Sergide Ahmet Aykanat, Ekrem Borazan, Mehmet Zeber, Oğuz Gürel, Ahmet Öztürklevent, Ercan Baysal, Mehmet Selçuk, Ohannes Şaşkal, Ali Ulvi, Ercüment Kalmık, Mim Uykusuz, Ömer Balcıoğlu, Aptülika, Erdoğan Bozok, Muhittin Köroğlu, Ramiz, Atay Sözer, Faruk Fayzın, Murat Özmenek, Ratip Tahir, Ayhan Başoğlu, Ferruh Doğan, Murat Sayın, Saadet Demir Yalçın, Ayhan Kırdar, Halim Kutlu, Murteza Albayrak, Sait Munzur, Behiç Ak, Halit Kurtulmuş Aytoslu, Musa Kart, Selçuk Demirel, Beysun Gökşin, Haslet Soyöz, Mustafa Bilgin, Selçuk Kulaksız, Birol Çün, İbrahim Ersaraç, Mustafa Doğruer, Semih Poroy, Burak, İbrahim Tuncay, Mustafa Yıldız, Sezgin Burak, Burak Ergin, İhsan Ünlüer, Mümin Durmaz, Şevket Yalaz, Bülent Yüce, İsmail Gülgeç, Mümtaz Arıkan, Tan Oral, Cem Koç, İsmet Lokman, Münif Fehim, Turhan Selçuk, Cemal Nadir, Kamil Masaracı, Nezih Danyal, Uğur Durak, Cemalettin Güzeloğlu, Kemal Gökhan, Nuhsal Işın, Zafer Temoçin, Cihan Demirci, Kemal Urgenç, Nuray Çiftçi, Zeki Bol, Dinç Çağ, Levent Dağaşan ve Nuri Kurtcebe’nin yapıtları yer alıyor.

EDEBİYATIN NABZI KADIKÖY’DE ATACAK

Gazetemiz Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitapları ve Kadıköy Belediyesi işbirliğinde, ilki geçen yıl yapılan Kadıköy-Cumhuriyet Roman Öykü Günleri’nin ikincisi, 24-25- 26 Nisan’da Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) düzenlenecek. Etkinliğin onur konukları, gazetemizin yazarı Işıl Özgentürk ile M. Sadık Aslankara olacak.

Ücretsiz olan etkinlik, bugün saat 13.00’te, gazetemizin yazarı Işık Kansu ile Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Ömür Kurt’un açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından saat 14.00’te, gazetemizin yazarı Zeynep Oral ile akademisyen Prof. Dr. Aysu Erden, Özgentürk ve Aslankara’nın yazını ile ilgili konuşacak. Saat 16.00’da başlayacak “İlk Roman Cesareti: Nereden Başlamalı, Nasıl İlerlemeli?” başlıklı oturumda, Belgin Bıyıkoğlu, Mehmet S. Aman’ın yürütücülüğünde konuşacak.

Günün son etkinliği ise saat 17.00’de başlayacak. “Edebiyatın iç sesi: Monolog” başlıklı oturumda Seyfettin Araç kendi metinlerinden hareketle, monoloğun edebi gücü ve sınırları üzerine bir perspektif sunacak. Yazarlar, tüm oturumların sonunda kitaplarını imzalayacak.