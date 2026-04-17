Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gazetemizin karikatüristi Kamil Masaracı'nın sergisi Santa Lucia'da açıldı

17.04.2026 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gazetemizin karikatüristlerinden Kamil Masaracı'nın "Mizah Atlantik'i Geçerse..." isimli kişisel sergisi Gran Canaria adasında İspanyollarla buluşuyor

İspanya'nın Gran Kanarya adasındaki Santa Lucia de Tirajana Belediyesi’nin zengin içerikli ilkbahar kültür programı kapsamında düzenlenen "Mizah Atlantik'i Geçerse..." başlıklı kişisel sergi, son yıllardan seçilmiş 60 eseri ve bu eserlerin İspanyolca çevirilerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Açılışı Ateneo kültür merkezinde dün yapılan sergi 22 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Image

Kişisel sergide; ütopya, teknoloji, çevre ve ilişkiler temaları yer alıyor. Serginin küratörlüğünü ise Kamil Masaracı'nın çocukları Kerem ve Oya Masaracı’nın üstlendi. 

Image

Sergide dikkat çeken interaktif bölümde "felsefi-selfi" karikatür duvarı bulunacak.

Burada ziyaretçiler duvardaki boş düşünce balonuna kendi kişisel fikirlerini yazarak fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşabilecekler.

