Gazetemizin karikatüristi Kamil Masaracı'nın sergisi Santa Lucia'da açıldı

İspanya'nın Gran Kanarya adasındaki Santa Lucia de Tirajana Belediyesi’nin zengin içerikli ilkbahar kültür programı kapsamında düzenlenen "Mizah Atlantik'i Geçerse..." başlıklı kişisel sergi, son yıllardan seçilmiş 60 eseri ve bu eserlerin İspanyolca çevirilerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Açılışı Ateneo kültür merkezinde dün yapılan sergi 22 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Kişisel sergide; ütopya, teknoloji, çevre ve ilişkiler temaları yer alıyor. Serginin küratörlüğünü ise Kamil Masaracı'nın çocukları Kerem ve Oya Masaracı’nın üstlendi.

Sergide dikkat çeken interaktif bölümde "felsefi-selfi" karikatür duvarı bulunacak.

Burada ziyaretçiler duvardaki boş düşünce balonuna kendi kişisel fikirlerini yazarak fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşabilecekler.