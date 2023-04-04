Gazetemizin sinema yazarına Zincirlikuyu Mezarlığı’nda veda ettik: Sungu Çapan’ı uğurladık

Önceki gün vefat eden gazetemizin sinema yazarı ve eleştirmeni Sungu Çapan son yolculuğuna uğurlandı.

Orhun Atmış
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00
Gazetemizin sinema yazarına Zincirlikuyu Mezarlığı’nda veda ettik: Sungu Çapan’ı uğurladık
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Fotoğraflar: Vedat Arık

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyelerinden, Sürekli Basın Kartı, 2018 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi, uzun yıllar gazetemizde sinema yazarlığı yapan Sungu Çapan, Zincirlikuyu Camisi’ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Cenaze törenine Çapan’ın yakınları, dostları, sinema yazarları ve sevenleri katıldı. Sinema Yazarları Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve TGC çelenk gönderdi. 


Sungu Çapan’ı son yolculuğuna uğurlamaya gelenlerin ağzından hep benzer sözler çıktı: Sungu Çapan eşi benzeri çok fazla olmayan, aklından kötülük geçmeyen iyi bir insandı. Güler yüzlüydü. Maddiyatla hiç ilgilenmedi. Kedileri çok severdi, evinde çok sayıda kedisi vardı. Sadece sinema yazarı değil, eskilerin çok iyi bir grafik tasarımcısıydı...

Sungu ağabeye sevgi ve saygıyla. Unutulmayacak.


Sungu Çapan Zincirlikuyu Mezarlığı Sinema Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

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