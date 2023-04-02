Sungu Çapan'ı kaybettik
Uzun bir dönem Cumhuriyet'te yazan, Türkiye'nin en önemli sinema yazarlarından, gazeteci Sungu Çapan yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede tedavi gören Çapan, 76 yaşındaydı.
Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından, uzun dönem Cumhuriyet bünyesinde okurlarla buluşan usta gazeteci Sungu Çapan hayatını kaybetti. Çapan, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
SİYAD'DAN PAYLAŞIM
Çapan'ın ölüm haberi, medya ve kültü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Sinema Yazarları Derneği'nden (SİYAD) yapılan açıklamada "Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından biri olan, duayenimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız Sungu Çapan'ı kaybettik... Başımız sağolsun..." denildi.
Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından biri olan, duayenimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız Sungu Çapan'ı kaybettik... Başımız sağolsun... pic.twitter.com/yUqnm9vLmm— SİYAD (@Siyad_) April 1, 2023
HEYBELİADA'DA SON KARE
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa göre Sungu Çapan 12 Mart'ta Heybeliada'daki Heybeli Sahaf'ı ziyaret etmişti.
İki sinemacı, bir gazeteci, bir de kedi…— Heybeli Sahaf, Zaman Satan Dükkan (@SahafHeybeli) March 12, 2023
Sungu Çapan, Jak Şalom, Yücel Göktürk, Mualla. pic.twitter.com/7riPv2Qcqx
SUNGU ÇAPAN KİMDİR?
Sinema yazarı ve eleştirmeni Sungu Çapan yaşamını yitirdi. Çapan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 1947'de dünyaya gelen, D.G.S.A. Grafik Sanatlar Bölümü'nü bitirdikten sonra bir süre mesleğini yaparak, özellikle kitapların kapaklarını hazırlamıştı. Çapan'ın 1965'te Forum dergisinde ilk sinema yazıları yayınlanmıştı.
Türk Sinematek Derneği'nin kuruluşunda etkin görev alan Çapan, derneğin yayın organı Yeni Sinema'yı da yönetmiş, eleştiriler kaleme almıştı.
1968-1971 arası Paris'te yayaşan ve eğitim gören Sungu Çapan, ardından ülkeye dönüp reklam şirketlerinde çalıştı. Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde haftalık yazılarını sürdüren Çapan'ın eleştirileri TV'de 7Gün, Milliyet Sanat gibi dergilerde de yayınlanmıştı.
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