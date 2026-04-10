Gazetemizin yazarı Dikmen Gürün, öğretim üyesi olduğu Kadir Has Üniversitesi'nden 'Emeritus Profesörlük' unvanı aldı

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Başar ve üniversite öğretim üyelerinin hazır bulunduğu tören, Dikmen Gürün'ün yaşamını anlatan, Tilbe Saran'ın seslendirdiği bir video gösterimiyle başladı.

Törenin açılışında konukları selamlayan Rektör Prof. Dr. Ayşe Başar, Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün üniversiteye ve Türkiye’nin kültür sanat hayatına kattığı eşsiz değerlerin altını çizerek, kendisinin bu yeni unvanını ve akademik başarılarını kutladı.

“DERİNLİK VE ZERAFETİN İZLERİNİ TAŞIYOR”

Törende konuşan Tiyatro Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil ise Gürün’ün birleştirici ve mütevazı kimliğine dikkat çekerek; "Siz umutsuzluğa yer açmamak için elinizden geleni yaptınız. Öğretinizi devam ettirmek bize düşen en büyük sorumluluklardan biri. Emeritusluk unvanı en çok size yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Manav, Gürün’ün tiyatroyu sadece izlenen değil, derinlemesine çalışılması gereken bir sanat olarak kavrattığını belirterek; "Size tiyatroya kattığınız tüm değerler için şükranlarımızı sunuyoruz. Siz emeğin ve zerafetin izlerini taşıyarak ne değerli süreçler yürüttünüz" dedi.

Ardından sahneye davet edilen Gürün, rektör Başar'ın elinden onur plaketini aldı.

Ödül konuşmasına Kadir Has Üniversitesi'nin tüm öğretim üyelerine teşekkür eder ederek başlayan Gürün, "...Tiyatro bir kültür kalesidir, diyor Melahat Özgü hocamız. Geçen hafta ENKA Sanat destekleri ile Doğan Kitap'tan çıkan 'Bir Dönem Üstünden Türk Tiyatrosunu Eleştirilerle Okumak' adlı kitabımda paylaştığım gibi; tiyatro bir kültür kalesi olmanın ötesinde hak, hukuk, adalet kavramları ve de insanla, yaşamla bire bir hesaplaşan, özgür düşünce adına konuşan bir sanat. Tiyatro bir yaratıcılık, bir bilgilenme, aydınlanma, sorgulama, düşünme ve eleştirme süreci olarak yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası. Eleştiri; tiyatro sanatının özünü oluşturan çelişkiler ve çatışmalar çevresinde dönen; yaşamın toplumsal, siyasal, sosyal, ekonomik yapısındaki izdüşümlerini bilimsel ve estetik değer ölçüleri üzerinden irdeleyen bir alandır. Sonuçta tiyatro ve eleştiri; sosyal ve kültürel altyapıyı besleyen, dolayısıyla toplumu oluşturan bireylerin bakma, görme ve algılama düzeylerini belli bir çizginin ötesine çeken bilimsel bir bütündür. Değerli bir yükseköğrenim kurumunda bu alanlarda çalışmak büyük bir onurdur" diye konuştu.

Prof. Zehra İpşiroğlu, Prof. Dr. Hasibe Kalkan, Doç. Dr. Nilgün Firidinoğlu, Dr. Halil Ata Ünal, Duygu Seda Tomru, Görgün Taner, Doç. Dr. Ferdi Çetin, Doç. Dr. Leman F. Yılmaz, Dr. Bedirhan Dehmen, Doç. Dr. Melike Saba Akın, Doç. Dr. Oğuz Arıcı, Dr. Özlem Hemiş, Prof. Dr. Kerem Karaboğa törene videolu kutlama mesajı yollayarak Gürün'le çalışmalarını anlattılar. Zeliha Berksoy ise kürsüden yaptığı konuşmayla Gürün'ü kutladı.

Tören, hep birlikte çekilen anı fotoğrafları ve Prof. Dr. Dikmen Gürün’e takdim edilen onur plaketinin ardından sona erdi.

(Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Başar, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Manav, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Tiyatro Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil)

SANAT DÜNYASINDAN İLGİ

Yoğun ilgiyle karşılanan bu anlamlı günde Göksel Kortay, Suna Keskin, Şerif Erol, Nedim Saban, Meral Çetinkaya, Ömür Bozkurt, Tilbe Saran, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Türk edebiyatının usta ismi Haldun Taner’in eşi Demet Taner gibi önemli isimler ve ailesi Prof. Dr. Dikmen Gürün’ü yalnız bırakmadı.

AKADEMİ VE SAHNE ARASINDA BİR ÖMÜR

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nin ardından eğitimini ABD’de tamamlayan ve doktora derecesini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nden alan Prof. Dr. Dikmen Gürün, kariyeri boyunca kuram ile uygulamayı birleştiren gerçek bir "oyun kurucu" olarak öne çıktı. 20 yıl boyunca sürdürdüğü İKSV İstanbul Tiyatro Festivali Direktörlüğü döneminde dünya tiyatrosunun en seçkin isimlerini Türkiye ile buluştururken, yerli sanatçıların uluslararası arenada görünürlük kazanmasına öncülük etti. 2013 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gürün; Ateş Kuşu Semiha Berksoy ve Yıldız Kenter’in Hayat Hikayesi gibi eserleriyle tiyatro belleğine ölümsüz katkılar sunmaya devam ediyor.