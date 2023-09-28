Gaziemir’de perde “Veda” ile açılıyor
Gaziemir Belediyesi, 2023-2024 yılı sezonunu Ayşe Kulin’in “Veda” adlı eseriyle açacak. Nedim Saban’ın tiyatroya uyarladığı ve aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı “Veda” Tiyatrokare oyuncuları tarafından bu cumartesi Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
İzmir’de Gaziemir Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerinin yeni sezonu başlıyor. Her yıl düzenlediği etkinliklerle on binlerce yurttaşı sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, yeni sezonunun açılışını Ayşe Kulin’in “Veda” eseriyle yapacak.
Nedim Saban’ın tiyatro sahnesine uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı “Veda” oyunu 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde Gaziemirli tiyatroseverlerle buluşacak. Tiyatrokare oyuncuları tarafından sahneleyecek oyunda usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu gibi isimler performans sergileyecek.
OYUN HAKKINDA
Cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerindeki değişim sancılarının getirdiği gerilimli atmosferde geçen oyun, yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarını bir aşk hikayesi üzerinden ele alıyor. Bir konağın sakinlerinin ve onların hayatlarının işlendiği oyunda, savaşın acısı ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmaları anlatılıyor.
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