Gaziemir’de tiyatro sezonu "Veda" ile başladı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:01

Güncelleme: 02.10.2023 - 12:01

Her yıl düzenlediği etkinliklerle yurttaşları sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, yeni sezonunun açılışını “Veda” ile yaptı. Ayşe Kulin’in aynı adlı eserinden Nedim Saban’ın tiyatro sahnesine uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı Veda oyununu Tiyatrokare oyuncuları sahneledi. Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu, Gaziemirli seyirciyle buluştu.

Yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarını bir aşk hikayesi üzerinden anlatan oyun, seyirciden tam not aldı. Savaşın acısını ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmalarını başarıyla işleyen oyunu, salonu dolduran izleyiciler ayakta alkışladı.

ARDA: GEZİ DİRENİŞİ MAHPUSLARINA SELAM OLSUN

Tiyatronun sonunda oyunculara anı objesi takdim eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir’in sahnesinde Nevra Serezli gibi bir ustayı ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında kültür sanat sezonumuzu, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan çok özel bir oyunla açtık. Bu ülke kolay kurulmadı. Esir ülke olmamak için Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok büyük savaşlar verdiler, canlarını verdiler. Bugün bu mücadele devam ediyor. Bu mücadeleyi sürdüren Gezi Direnişi mahpuslarına selam olsun. İyi ki varlar. Mücadelemiz devam edecek. Tiyatrokare oyuncularına bu güzel oyunu ilçemizde sahneledikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.