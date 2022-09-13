Gaziosmanpaşa'da ‘Açık Hava Sinema Günleri’

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin her cumartesi günü farklı bir noktada düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri kapsamında bu hafta Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı’nda Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı gösterildi.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 17:24
Gaziosmanpaşa'da ‘Açık Hava Sinema Günleri’
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Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği  Çöpçüler Kralı film gösteriminde patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. 

Etkinliğe ailesiyle katılan Mesut Turan, “Çocuklar için eğlenceli oluyor, çok güzel. Eşim ve çocuğumla geldim, her şey için teşekkür ederiz”, mahalle sakinlerinden Sabri Özmaden ise “Çok iyi bir etkinlik, çoluk çocuk herkes eğleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.


Film Sinema Çöpçüler Kralı kemal sunal

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