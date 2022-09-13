Gaziosmanpaşa'da ‘Açık Hava Sinema Günleri’

13 Eylül 2022 Salı, 17:24

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Çöpçüler Kralı film gösteriminde patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Etkinliğe ailesiyle katılan Mesut Turan, “Çocuklar için eğlenceli oluyor, çok güzel. Eşim ve çocuğumla geldim, her şey için teşekkür ederiz”, mahalle sakinlerinden Sabri Özmaden ise “Çok iyi bir etkinlik, çoluk çocuk herkes eğleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.