TV yayın akışı 12 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:57
<p>Yeni bir haftayı karşıladığımız Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...</p>

Yeni bir haftayı karşıladığımız Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI   </strong>  20:00  Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI   </strong>     20:00  Yasak Elma</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong>      21:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00  MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>          20:00  Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI  </strong>            20:00  Bir Küçük Gün Işığı</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>   20:00  Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI     </strong>      20:00  Evliya Çelebi</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      21:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00  Evliya Çelebi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş</p> <p>22:45 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş</p> <p>01:30 Seversin</p> <p>03:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:45 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş

22:45 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş

01:30 Seversin

03:45 Gelinim Mutfakta

05:45 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>22:30 Kusursuz Kiracı</p> <p>00:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>03.45 Bay Yanlış</p> <p>05:45 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:30 Kusursuz Kiracı

00:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

03.45 Bay Yanlış

05:45 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Playmobil Filmi (Yabancı Sinema)</p> <p>21:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)</p> <p>22:45 Derin Sular (Yabancı Sinema)</p> <p>00:45 Aramızda Kalsın</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Playmobil Filmi (Yabancı Sinema)

21:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

22:45 Derin Sular (Yabancı Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:55 Yedi Numara</p> <p>08:20 Benim Adım Melek</p> <p>12:00 Anadolu’da Yaşam</p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:30 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>23:00 Kasaba Doktoru</p> <p>02:00 Yeşil Deniz</p> <p>03:40 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Yedi Numara

08:20 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:00 Kasaba Doktoru

02:00 Yeşil Deniz

03:40 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>22:15 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>01:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>03:30 Mutfak Bahane</p> <p>05:30 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

22:15 Bir Küçük Gün Işığı

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Mutfak Bahane

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı</p> <p>02:30 Yabancı Sinema İntikam Planı</p> <p>04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı

02:30 Yabancı Sinema İntikam Planı

04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Geziyorum</p> <p>08:30 Arşivden Konserler</p> <p>09:00 Kültür Yolu Festivalleri</p> <p>10:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>10:45 Sinema +</p> <p>11:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>12:00 Hayat Sanat - Kolaj</p> <p>12:30 Dünya Müzik Gelenekleri</p> <p>12:45 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p> <p>13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: İki Gün Ve Bir Gece (Two Days, One Night)</p> <p>15:45 Yönetmen Sineması</p> <p>16:15 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Tiyatro Dünyası</p> <p>19:30 Koleksiyoner</p> <p>20:00 Evliya Çelebi</p> <p>20:30 Fotoğraflar</p> <p>20:45 Nükte</p> <p>21:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)</p> <p>23:45 Yeryüzleri</p> <p>00:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>01:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)</p> <p>02:45 Nükte</p> <p>03:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>04:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>04:30 Evliya Çelebi</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Geziyorum

08:30 Arşivden Konserler

09:00 Kültür Yolu Festivalleri

10:00 Aramızda Müzik Var

10:45 Sinema +

11:30 Kısa Film Kuşağı

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Dünya Müzik Gelenekleri

12:45 Hz. Mevlana'dan Beyitler

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Yabancı Sinema: İki Gün Ve Bir Gece (Two Days, One Night)

15:45 Yönetmen Sineması

16:15 Türk Caz Standartları Enstitüsü

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Tiyatro Dünyası

19:30 Koleksiyoner

20:00 Evliya Çelebi

20:30 Fotoğraflar

20:45 Nükte

21:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)

23:45 Yeryüzleri

00:00 Kelimeler ve Şeyler

01:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)

02:45 Nükte

03:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

04:00 Anjelika Akbar İle Sesler

04:30 Evliya Çelebi

12 Eylül 2022 yayın akışı ATV akşamın filmleri FOX TV TV 8 Star TV Show TV TV8

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