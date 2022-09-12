TV yayın akışı 12 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftayı karşıladığımız Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 21:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Evliya Çelebi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
01:30 Seversin
03:45 Gelinim Mutfakta
05:45 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 Kusursuz Kiracı
00:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
03.45 Bay Yanlış
05:45 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Playmobil Filmi (Yabancı Sinema)
21:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
22:45 Derin Sular (Yabancı Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Yedi Numara
08:20 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:00 Kasaba Doktoru
02:00 Yeşil Deniz
03:40 Masumlar Apartmanı
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Geziyorum
08:30 Arşivden Konserler
09:00 Kültür Yolu Festivalleri
10:00 Aramızda Müzik Var
10:45 Sinema +
11:30 Kısa Film Kuşağı
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 Dünya Müzik Gelenekleri
12:45 Hz. Mevlana'dan Beyitler
13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00 Yabancı Sinema: İki Gün Ve Bir Gece (Two Days, One Night)
15:45 Yönetmen Sineması
16:15 Türk Caz Standartları Enstitüsü
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Tiyatro Dünyası
19:30 Koleksiyoner
20:00 Evliya Çelebi
20:30 Fotoğraflar
20:45 Nükte
21:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)
23:45 Yeryüzleri
00:00 Kelimeler ve Şeyler
01:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)
02:45 Nükte
03:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
04:00 Anjelika Akbar İle Sesler
04:30 Evliya Çelebi
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