Derin Sular filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Derin Sular filminin IMDb puanı kaç?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:06

20th Century Fox adı altında vizyona giren son film olan Derin Sular'ın senaryosu Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından kaleme alınmıştır. 2020 yapımı olan film, tv ekranlarında oldukça dikkat çeken işlerden biri olarak biliniyor. İşte, filmin ayrıntıları...



DERİN SULAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Derin Sular, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının, güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Çalışmaların devam ettiği sırada, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem meydana gelir. Deprem, laboratuvarın hasar görmesine neden olunca, araştırmacılar binlerce km denizin altında mahsur kalır. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen ekibin bu süreçte karşılarına ummadıkları zorluklar çıkar.



DERİN SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Kristen Stewart

Jessica Henwick

T.J. Miller

Vincent Cassel

John Gallagher Jr.

Gunner Wright

Mamoudou Athie

DERİN SULAR FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.