Derin Sular filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Derin Sular filminin IMDb puanı kaç?
William Eubank tarafından yönetilen, Amerikan bilimkurgu aksiyon korku filmi Derin Sular, tv ekranlarında izleyici ile buluşan yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Derin Sular filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Derin Sular filminin IMDb puanı kaç?
20th Century Fox adı altında vizyona giren son film olan Derin Sular'ın senaryosu Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından kaleme alınmıştır. 2020 yapımı olan film, tv ekranlarında oldukça dikkat çeken işlerden biri olarak biliniyor. İşte, filmin ayrıntıları...
DERİN SULAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Derin Sular, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının, güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Çalışmaların devam ettiği sırada, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem meydana gelir. Deprem, laboratuvarın hasar görmesine neden olunca, araştırmacılar binlerce km denizin altında mahsur kalır. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen ekibin bu süreçte karşılarına ummadıkları zorluklar çıkar.
DERİN SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Kristen Stewart
- Jessica Henwick
- T.J. Miller
- Vincent Cassel
- John Gallagher Jr.
- Gunner Wright
- Mamoudou Athie
DERİN SULAR FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 5.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Türbanın şekline de karıştı!
- 'AKP'nin ülkeyi çökertme projesi'