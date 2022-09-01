Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gece Gündüz filminin IMDb puanı kaç?

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:57

Yönetmenliğini James Mangold'un yaptığı, senaristliğini Patrick O'Neill'ın üstlendiği Gece Gündüz filmi, 2010 yapımı komedi aksiyon filmidir. İşte, tv ekranlarında izleyici ile buluşan filmin ayrıntıları...

GECE GÜNDÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Yalnız bir kadın olan June, oldukça sıradan bir yaşam sürüyordur. Kız kardeşinin evliliği için hazırlık yapan June, tesadüf eseri bir süper ajan olan Milner ile karşılaşır. June, Milner’la tanışmalarının ardından bir dizi maceranın içine düşer. Ne yaparsa yapsın, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.



GECE GÜNDÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Tom Cruise

Cameron Diaz

Peter Sarsgaard

Jordi Mollà

Viola Davis

Paul Dano

Falk Hentschel

Marc Blucas

Lennie Loftin

Maggie Grace

GECE GÜNDÜZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı 6.3/10 olarak belirlenmiştir.