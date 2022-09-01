Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gece Gündüz filminin IMDb puanı kaç?

Orijinak ismiyle Knight and Day yani Gece Gündüz filmi, Tom Cruise ve Cameron Diaz'ın başrollerinde olduğu, tv ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan yapımlardan biridir. Peki, Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gece Gündüz filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 10:57
Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gece Gündüz filminin IMDb puanı kaç?
Abone Ol google-news

Yönetmenliğini James Mangold'un yaptığı, senaristliğini Patrick O'Neill'ın üstlendiği Gece Gündüz filmi, 2010 yapımı komedi aksiyon filmidir. İşte, tv ekranlarında izleyici ile buluşan filmin ayrıntıları...

GECE GÜNDÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yalnız bir kadın olan June, oldukça sıradan bir yaşam sürüyordur. Kız kardeşinin evliliği için hazırlık yapan June, tesadüf eseri bir süper ajan olan Milner ile karşılaşır. June, Milner’la tanışmalarının ardından bir dizi maceranın içine düşer. Ne yaparsa yapsın, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.

GECE GÜNDÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Tom Cruise 
  • Cameron Diaz 
  • Peter Sarsgaard 
  • Jordi Mollà 
  • Viola Davis
  • Paul Dano
  • Falk Hentschel 
  • Marc Blucas 
  • Lennie Loftin 
  • Maggie Grace 

GECE GÜNDÜZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6.3/10 olarak belirlenmiştir.


gece gündüz film tom cruise film Cameron Diaz yabancı sinema Aksiyon Filmi Film

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler