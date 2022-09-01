John Wick 3: Parabellum filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? John Wick 3 filminin IMDb puanı kaç?

John Wick serisinin üçüncü filmi 'John Wick 3: Parabellum' izleyicinin tv ekranlarında sabırsızlıkla yayımlanmasını beklediği yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Peki,

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 10:38
John Wick 3: Parabellum filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? John Wick 3 filminin IMDb puanı kaç?
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Chad Stahelski tarafından yönetilen ve Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins ve Marc tarafından yazılan 2019 Amerikan neo-noir aksiyon gerilim filmi 'John Wick 3: Parabellum', izleyiciyi heyecanladıran filmlerden biri olarak biliniyor. İşte, filmin ayrıntıları...

JOHN WİCK 3: PARABELLUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir.

JOHN WİCK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Keanu Reeves 
  • Halle Berry 
  • Ian McShane 
  • Laurence Fishburne 
  • Mark Dacascos
  • Asia Kate Dillon 
  • Lance Reddick 
  • Tobias Segal 
  • Anjelica Huston 

 JOHN WİCK 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7.4/10 olarak karşımıza çıkıyor.


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