Terminatör Kurtuluş filminin konusu nedir? Terminatör Kurtuluş filminin oyuncuları kimlerdir? Terminatör Kurtuluş filminin IMDb puanı kaçtır?
5 Haziran 2009 yılında vizyona giren Terminatör Kurtuluş filminin yönetmenliği McG tarafından yapılmıştır. Terminatör Kurtuluş filmi, televizyon ekranlarında sık sık seyirci ile buluşmaktadır. Peki, Terminatör Kurtuluş filminin konusu nedir? Terminatör Kurtuluş filminin oyuncuları kimlerdir? Terminatör Kurtuluş filminin IMDb puanı kaçtır?
Bilimkurgu, aksiyon ve macera türlerinden oluşan Terminatör Kurtuluş filminin senaristliğini John Brancato ve Michael Ferris üstlenmiştir. Orijinal adı Terminator Salvation olan filmin süresi 1 saat 48 dakikadır.
TERMİNATÖR KURTULUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kıyamet Günü'nün ardından direniş lideri John Connor, insanlığı Skynet'ten ve onun durdurulması neredeyse imkansız olan ölüm makinelerinden kurtarmak için mücadele eder.
TERMİNATÖR KURTULUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Christian Bale
- Sam Worthington
- Moon Bloodgood
- Helena Bonham Carter
- Anton Yelchin
- Jadagrace
- Bryce Dallas Howard
- Common
- Jane Alexander
- Michael Ironside
TERMİNATÖR KURTULUŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.5 olarak karşımıza çıkıyor.
İlgili Haberler
- The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? The Pale Blue Eye filmi ne zaman ve nerede ekrana gelecek?
- Operasyon: Kızıl Şafak Filminin konusu nedir? Operasyon: Kızıl Şafak Filminin oyuncuları kimlerdir? Operasyon: Kızıl Şafak Filminin IMDb puanı kaçtır?
- "Ben O Değilim" filminin konusu nedir? Ben O Değilim filminin oyuncuları kimlerdir? Ben O Değilim filmi nerede çekildi?
-
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- ‘Yurttaşların güvenliği için’