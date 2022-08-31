Terminatör Kurtuluş filminin konusu nedir? Terminatör Kurtuluş filminin oyuncuları kimlerdir? Terminatör Kurtuluş filminin IMDb puanı kaçtır?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:37

Bilimkurgu, aksiyon ve macera türlerinden oluşan Terminatör Kurtuluş filminin senaristliğini John Brancato ve Michael Ferris üstlenmiştir. Orijinal adı Terminator Salvation olan filmin süresi 1 saat 48 dakikadır.

TERMİNATÖR KURTULUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kıyamet Günü'nün ardından direniş lideri John Connor, insanlığı Skynet'ten ve onun durdurulması neredeyse imkansız olan ölüm makinelerinden kurtarmak için mücadele eder.

TERMİNATÖR KURTULUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Christian Bale

- Sam Worthington

- Moon Bloodgood

- Helena Bonham Carter

- Anton Yelchin

- Jadagrace

- Bryce Dallas Howard

- Common

- Jane Alexander

- Michael Ironside

TERMİNATÖR KURTULUŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.5 olarak karşımıza çıkıyor.