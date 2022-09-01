Dolittle filminin konusu nedir? Dolittle filminin oyuncu ve seslendirmenleri kimdir?

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:41

Çekimleri Mart 2018'de başlayan Dolittle filmi dünya çapında 250 milyon dolar hasılat elde etti ve 2020'nin en yüksek hasılat yapan yedinci filmi oldu .

DOLİTTLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kraliçe Victoria İngiltere’sinin ünlü doktoru ve veterineri olan tuhaf Dr. John Dolittle, yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı, egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmış. Ama genç kraliçe ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru, epik bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır. Eski düşmanlarıyla karşılaştığında, bilgeliğini ve cesaretini yeniden kazanır ve muhteşem yaratıklar keşfeder. Doktor Dollitle’a bu yolculuğunda genç ve kendinden menkul çırağının yanı sıra gürültücü havyan arkadaşlarından oluşan bir grup eşlik eder. Grupta endişeli bir goril, coşkulu ama kuş beyinli bir ördek, didişen, alaycı devekuşu ikilisi, eğlenceli bir kutup ayısı ve Dolittle’ın en güvendiği akıl hocası ve sırdaşı olan inatçı bir papağan da yer almaktadır

DOLİTTLE FİLMİNİN OYUNCU VE SESLENDİRMENLERİ KİMDİR?

Dolittle filminin oyuncuları

Robert Downey Jr.: Dr. John Dolittle

Antonio Banderas: Rassouli

Michael Sheen: Mudfly

Jim Broadbent:

Ralph Ineson: Arnall Stubbins

Harry Collett: Tommy Stubbins

Jessie Buckley: Kraliçe Victoria

Dolittle filminin seslendirmenleri

John Cena: as Yoshi

Marion Cotillard: Tutu

Carmen Ejogo: Regine

Ralph Fiennes: Barry

Selena Gomez: Betsy

Tom Holland: Jip

Rami Malek: Chee-Chee

Kumail Nanjiani: Plimpton

Craig Robinson: Fleming

Octavia Spencer: Dab-Dab

Emma Thompson: Polynesia

Frances de la Tour: Ginko-Who-Soars



