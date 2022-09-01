Dolittle filminin konusu nedir? Dolittle filminin oyuncu ve seslendirmenleri kimdir?
Dolittle . Amerikan Fantastik-Komedi filmidir. 17 Ocak 2020'de vizyona giren Dolittle filminin yönetmeliğini Stephen Gaghan üstlendi. Dolittle filminin konusu nedir? Dolittle filminin oyuncu ve seslendirmenleri kimdir?
Çekimleri Mart 2018'de başlayan Dolittle filmi dünya çapında 250 milyon dolar hasılat elde etti ve 2020'nin en yüksek hasılat yapan yedinci filmi oldu .
DOLİTTLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kraliçe Victoria İngiltere’sinin ünlü doktoru ve veterineri olan tuhaf Dr. John Dolittle, yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı, egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmış. Ama genç kraliçe ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru, epik bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır. Eski düşmanlarıyla karşılaştığında, bilgeliğini ve cesaretini yeniden kazanır ve muhteşem yaratıklar keşfeder. Doktor Dollitle’a bu yolculuğunda genç ve kendinden menkul çırağının yanı sıra gürültücü havyan arkadaşlarından oluşan bir grup eşlik eder. Grupta endişeli bir goril, coşkulu ama kuş beyinli bir ördek, didişen, alaycı devekuşu ikilisi, eğlenceli bir kutup ayısı ve Dolittle’ın en güvendiği akıl hocası ve sırdaşı olan inatçı bir papağan da yer almaktadır
DOLİTTLE FİLMİNİN OYUNCU VE SESLENDİRMENLERİ KİMDİR?
Dolittle filminin oyuncuları
Robert Downey Jr.: Dr. John Dolittle
Antonio Banderas: Rassouli
Michael Sheen: Mudfly
Jim Broadbent:
Ralph Ineson: Arnall Stubbins
Harry Collett: Tommy Stubbins
Jessie Buckley: Kraliçe Victoria
Dolittle filminin seslendirmenleri
John Cena: as Yoshi
Marion Cotillard: Tutu
Carmen Ejogo: Regine
Ralph Fiennes: Barry
Selena Gomez: Betsy
Tom Holland: Jip
Rami Malek: Chee-Chee
Kumail Nanjiani: Plimpton
Craig Robinson: Fleming
Octavia Spencer: Dab-Dab
Emma Thompson: Polynesia
Frances de la Tour: Ginko-Who-Soars
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