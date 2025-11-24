Gedik Filarmoni Caner Akgün’e eşlik edecek

Orkestranın daimi şefi ve sanat yönetmeni Cem Mansur’un besteci ve eserler üzerine konuşmasıyla başlayacak konserin solisti bariton Caner Akgün.



Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nden mezunu olan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün aynı zamanda Gedik Üniversitesi sanat danışmanı olarak da sanat eğitimine destek oluyor. Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirilmesine önem veren Akgün orkestra eşliğinde besteci Selman Ada’dan şarkılar seslendirecek.

Baalbaki yönetimindeki orkestra, konserde çok yakında kaybettiğimiz büyük Rus besteci Rodion Shchedrin’in Bizet’nin ölümsüz operası Carmen’in melodilerinden düzenlediği Carmen Süit eserini de çalacak.