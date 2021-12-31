Gedik Filarmoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, kültür sanatın yaşamın içinde olduğu yerlerde, yılbaşı kutlamak bir kültürse yılbaşı öncesi ve sonrası ve sırasında konsere gitmek ve klasik müzik dinlemek de öyledir! Hatta yılbaşı gecesi, konsere gidilir, çıkınca yemek yenir ve eğlenilir. Bizim büyük kentlerimizde de epeydir yılbaşı konserleri yapılıyor. 29 Aralık gecesi İş Sanat’ın yeni yıl konserini izledim. Gedik Filarmoni Orkestrası’nı şef Rengim Gökmen yönetti, soprano Olga Peretyatko ve tenor Mert Süngü tek kelimeyle şahaneydiler! Olga, güzel mi güzel bir bülbül! Mert Süngü, yurtdışında yaşıyor ama her türlü şovu yaptı, Yalgızam da söyledi, gitar da çaldı, Olga ile dans bile etti. Sesi de müthiş. Performansı da.

POPÜLER PARÇALAR

Program, yılbaşı konserlerinde hep olduğu gibi popüler parçalardan oluşuyordu: Rossini, Verdi, Donizetti, Strauss, Çaykovski, Franz Lehar’ın en bilinen eserleri. Çok genç ve yetenekli üyelerden oluşan orkestra, Rengim Gökmen’in ustalığıyla birleşince heyecanla çaldı. Klasik müzik izlenimlerimi yazarken çok dikkat etmem lazım, bir müzik profesörü olan yazarımız Evin İlyasoğlu’nun eleştirel bakışları üzerimizde oluyor. Biz gazeteci olarak sadece izlenim yazıyoruz ama o yine de haddimizi aştığımızı düşünüp parmağını sallıyor!

Benim bu çok keyifli konsere tek eleştirim, süresi. Pandemi döneminde artık konserler ara verilmeden 70 dakika, bilemedin 1.5 saati geçmiyor. Amaç kapalı salonda insanların birlikte çok uzun süre kalmaması. Bir de maskeli olduğumuz düşünülünce! Rengim Hocam ise repertuvarını geniş tutar. Şevkle çaldırdıkça çaldırır. Konser ara verilerek 2.5 saat sürdü. Yani hayli uzundu. Bir iş günü sonrası, yağmurla beter olmuş trafikte boğuşarak Maslak’a gelip 2.5 saat daracık koltuklarda maskeyle oturarak konser dinlemek, büyük keyfin zor yanlarıydı. Değdi mi? Değdi. Müzik hayatımızdan eksik olmasın! İyi yıllar hepimize, müzikle kalalım. İş Sanat da şubatta, alışık olduğumuz yerine taşınacakmış. Hiç olmazsa trafik çilemiz azalır diyorum.