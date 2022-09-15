Gedik Sanat'tan gençlerle birlikte yaratılan bir sezon

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:25

Gedik Filarmoni Orkestrası yeni Mu¨zik Direkto¨ru¨ Cem Mansur o¨ncu¨lu¨gˆu¨nde “Ku¨ltu¨ru¨ Yas¸atmak, Ku¨ltu¨ru¨ Yaratmak" bas¸lıgˆıyla sıra dıs¸ı bir program hazırladı. Cem Mansur bu yaklas¸ım ve sezon ic¸in s¸unları so¨yledi:

“Gedik Filarmoni Orkestrası ilk konserinden bas¸layarak Tu¨rkiye'nin mu¨zik yas¸amına yeni bir soluk getirdi. Konser salonlarının, gec¸mis¸in s¸aheserlerini her defasında yeniden yas¸atan mekanların o¨tesinde birer mu¨ze degˆil, degˆis¸enin ve degˆis¸meyenin bir araya geldigˆi yerler oldugˆunu yıllardır du¨s¸u¨nu¨yorum.

Kısa gec¸mis¸inde bu kadar bu¨yu¨k bir fark yaratmıs¸ olan bu toplulugˆun mu¨zik direkto¨ru¨ olarak yo¨netecegˆim ilk konserler bu sıra dıs¸ı yaklas¸ımın ıs¸ıgˆında tasarlandı. Altı konserde altı eserin ilk seslendirilis¸i programları birbirlerine bagˆlayan ana unsur. U¨c¸ konserde yer verdigˆimiz 20. yu¨zyıl klasikleri, “Caz C¸agˆı” diye anılan 1920’lerde popu¨ler akımların c¸agˆdas¸ mu¨zigˆe nasıl ilham verdigˆini go¨steriyor.

Orkestralar artık gec¸mis¸te oldugˆu gibi her do¨nemin mu¨zigˆini aynı yaklas¸ım ve alıs¸kanlıklarla c¸almıyor. Klasik senfonilerde, yazıldıkları do¨nemin ruhuna uygun, “tozu alınmıs¸” bir yaklas¸ımla da sahnede olacagˆız. Haydn ile bas¸layarak, Mozart’ın 1788 yazında birkac¸ hafta ic¸inde yaratıgˆı son u¨c¸ senfonisine yogˆunlas¸arak bir stil bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ arayıs¸ında olacagˆız.

Genc¸ kus¸agˆın en heyecan verici solistlerine ek olarak, orkestranın u¨yelerini de solist olarak dinleyebilecegˆiniz programlar her konserin bir "hikayesi" olabilecegˆini, salonların aynı havayı soludugˆumuz, aynı titres¸imleri paylas¸tıgˆımız mekanlar olabilecegˆini hepimize hatırlatacak.”

GEDI·K FI·LARMONI· ORKESTRASI AC¸ILIS¸ KONSERI·’NDE CAN C¸AKMUR I·LE MOZART KEYFI·

2018 Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarıs¸ması ve 2017 I·skoc¸ya Uluslararası Piyano Yarıs¸ması Birincisi Can C¸akmur, 12 Ekim tarihinde Kadıko¨y Su¨reyya Opera Sahnesi’nde gerc¸ekles¸ecek konserde Mozart’ın 271 numaralı konc¸ertosunu Cem Mansur yo¨netiminde yorumlayacak. Mesruh Savas¸’ın Nocturne ve Toccata adlı eserinin Du¨nya Pro¨miyeri yapacagˆı Ac¸ılıs¸ aks¸amında A. Schnittke’nin Moz- Art a la Haydn adlı eseri ve Haydn 85. Senfonisi ( Reine ) programda yer alacak.

II.I·STANBUL GEDI·K U¨NI·VERSI·TESI· PI·YANO FESTI·VALI·

Pandemi s¸artlarında dijital olarak gerc¸ekles¸tirilen ilk festivalin ars¸iv niteligˆinde o¨rnek performanslarına yenileri eklenecek ve canlı performanslar ile bizlerle olacak. U¨lkemizde yetis¸en, katkı veren piyanistlerin yanı sıra yurtdıs¸ında bizi gururla temsil eden sanatc¸ılarımızın da katılımıyla Ekim 2022 – Mayıs 2023 ic¸erisinde her ay bir performansla sekiz piyanistimizin olagˆanu¨stu¨ performanslarına s¸ahitlik edecegˆiz. I·stanbul Gedik U¨niversitesi Kartal Yerles¸kesi Performans Alanı’nda gerc¸ekles¸ecek konserler aynı zamanda Gedik Sanat Youtube Kanalı’nda seyirciyle bulus¸acak. Bu sene festivale I·lter Vurucu, Bugˆra Yu¨ksel, Lal Karaaliogˆlu, Dogˆac¸ Bezdu¨z, Emre Yavuz, Kandemir Basmacıogˆlu, Barıs¸ Bu¨yu¨kyıldırım ve Hande Dalkılıc¸ misafir olacak.

U¨NI·VERSI·TE I·LE ENTEGRE O¨RNEK BI·R YAKLAS¸IM

I·stanbul Gedik U¨niversitesi bu¨nyesinde egˆitim go¨ren genc¸lerle kulu¨pler ve o¨gˆrenci inisiyatifleri noktasında iletis¸imde olan Gedik Sanat, sahada aldıgˆı istemleri sezon programlarına yansıtmaya devam ediyor. Bu bagˆlamda Gedik Filarmoni Orkestrası u¨yeleri ile Mu¨zik Ato¨lyeleri, Psikoloji Kulu¨bu¨ ile Sinepsikoloji Ato¨lyeleri, Edebiyat Kulu¨bu¨ ile So¨yles¸i – I·mza Gu¨nleri ve Tiyatro Kulu¨bu¨ ile Dijital projeler hazırlayarak genc¸lerle birlikte sanatın farklı disiplinlerle etkiles¸imleri deneyimleniyor.

Gedik Sanat Sezon ic¸erisinde Program detaylarını aylık olarak du¨zenli olarak Sosyal medya hesaplarından ve www.gediksanat.com adresinden sizlerle paylas¸ıyor olacak.