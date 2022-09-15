Gedik Sanat'tan gençlerle birlikte yaratılan bir sezon
Gedik Sanat 2022-2023 Sanat Sezonu’nda; Gedik Filarmoni Orkestrası Konserleri, II. İstanbul Gedik Üniversitesi Piyano Festivali, İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde Müzik Atölyeleri, Sinepsikoloji Atölyeleri, Dijital Projeler ve Söyleşi – İmza Günleriyle dopdolu bir içerik hazırladı. Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamaya hazırlandığımız bu senede gençlerle birleşen projelere büyük oranda yer veren kurum, yine farklı disiplinlerin bir arada uyum içinde sergilenmesine imkan sağlamakta.
Gedik Filarmoni Orkestrası yeni Mu¨zik Direkto¨ru¨ Cem Mansur o¨ncu¨lu¨gˆu¨nde “Ku¨ltu¨ru¨ Yas¸atmak, Ku¨ltu¨ru¨ Yaratmak" bas¸lıgˆıyla sıra dıs¸ı bir program hazırladı. Cem Mansur bu yaklas¸ım ve sezon ic¸in s¸unları so¨yledi:
“Gedik Filarmoni Orkestrası ilk konserinden bas¸layarak Tu¨rkiye'nin mu¨zik yas¸amına yeni bir soluk getirdi. Konser salonlarının, gec¸mis¸in s¸aheserlerini her defasında yeniden yas¸atan mekanların o¨tesinde birer mu¨ze degˆil, degˆis¸enin ve degˆis¸meyenin bir araya geldigˆi yerler oldugˆunu yıllardır du¨s¸u¨nu¨yorum.
Kısa gec¸mis¸inde bu kadar bu¨yu¨k bir fark yaratmıs¸ olan bu toplulugˆun mu¨zik direkto¨ru¨ olarak yo¨netecegˆim ilk konserler bu sıra dıs¸ı yaklas¸ımın ıs¸ıgˆında tasarlandı. Altı konserde altı eserin ilk seslendirilis¸i programları birbirlerine bagˆlayan ana unsur. U¨c¸ konserde yer verdigˆimiz 20. yu¨zyıl klasikleri, “Caz C¸agˆı” diye anılan 1920’lerde popu¨ler akımların c¸agˆdas¸ mu¨zigˆe nasıl ilham verdigˆini go¨steriyor.
Orkestralar artık gec¸mis¸te oldugˆu gibi her do¨nemin mu¨zigˆini aynı yaklas¸ım ve alıs¸kanlıklarla c¸almıyor. Klasik senfonilerde, yazıldıkları do¨nemin ruhuna uygun, “tozu alınmıs¸” bir yaklas¸ımla da sahnede olacagˆız. Haydn ile bas¸layarak, Mozart’ın 1788 yazında birkac¸ hafta ic¸inde yaratıgˆı son u¨c¸ senfonisine yogˆunlas¸arak bir stil bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ arayıs¸ında olacagˆız.
Genc¸ kus¸agˆın en heyecan verici solistlerine ek olarak, orkestranın u¨yelerini de solist olarak dinleyebilecegˆiniz programlar her konserin bir "hikayesi" olabilecegˆini, salonların aynı havayı soludugˆumuz, aynı titres¸imleri paylas¸tıgˆımız mekanlar olabilecegˆini hepimize hatırlatacak.”
GEDI·K FI·LARMONI· ORKESTRASI AC¸ILIS¸ KONSERI·’NDE CAN C¸AKMUR I·LE MOZART KEYFI·
2018 Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarıs¸ması ve 2017 I·skoc¸ya Uluslararası Piyano Yarıs¸ması Birincisi Can C¸akmur, 12 Ekim tarihinde Kadıko¨y Su¨reyya Opera Sahnesi’nde gerc¸ekles¸ecek konserde Mozart’ın 271 numaralı konc¸ertosunu Cem Mansur yo¨netiminde yorumlayacak. Mesruh Savas¸’ın Nocturne ve Toccata adlı eserinin Du¨nya Pro¨miyeri yapacagˆı Ac¸ılıs¸ aks¸amında A. Schnittke’nin Moz- Art a la Haydn adlı eseri ve Haydn 85. Senfonisi ( Reine ) programda yer alacak.
II.I·STANBUL GEDI·K U¨NI·VERSI·TESI· PI·YANO FESTI·VALI·
Pandemi s¸artlarında dijital olarak gerc¸ekles¸tirilen ilk festivalin ars¸iv niteligˆinde o¨rnek performanslarına yenileri eklenecek ve canlı performanslar ile bizlerle olacak. U¨lkemizde yetis¸en, katkı veren piyanistlerin yanı sıra yurtdıs¸ında bizi gururla temsil eden sanatc¸ılarımızın da katılımıyla Ekim 2022 – Mayıs 2023 ic¸erisinde her ay bir performansla sekiz piyanistimizin olagˆanu¨stu¨ performanslarına s¸ahitlik edecegˆiz. I·stanbul Gedik U¨niversitesi Kartal Yerles¸kesi Performans Alanı’nda gerc¸ekles¸ecek konserler aynı zamanda Gedik Sanat Youtube Kanalı’nda seyirciyle bulus¸acak. Bu sene festivale I·lter Vurucu, Bugˆra Yu¨ksel, Lal Karaaliogˆlu, Dogˆac¸ Bezdu¨z, Emre Yavuz, Kandemir Basmacıogˆlu, Barıs¸ Bu¨yu¨kyıldırım ve Hande Dalkılıc¸ misafir olacak.
U¨NI·VERSI·TE I·LE ENTEGRE O¨RNEK BI·R YAKLAS¸IM
I·stanbul Gedik U¨niversitesi bu¨nyesinde egˆitim go¨ren genc¸lerle kulu¨pler ve o¨gˆrenci inisiyatifleri noktasında iletis¸imde olan Gedik Sanat, sahada aldıgˆı istemleri sezon programlarına yansıtmaya devam ediyor. Bu bagˆlamda Gedik Filarmoni Orkestrası u¨yeleri ile Mu¨zik Ato¨lyeleri, Psikoloji Kulu¨bu¨ ile Sinepsikoloji Ato¨lyeleri, Edebiyat Kulu¨bu¨ ile So¨yles¸i – I·mza Gu¨nleri ve Tiyatro Kulu¨bu¨ ile Dijital projeler hazırlayarak genc¸lerle birlikte sanatın farklı disiplinlerle etkiles¸imleri deneyimleniyor.
Gedik Sanat Sezon ic¸erisinde Program detaylarını aylık olarak du¨zenli olarak Sosyal medya hesaplarından ve www.gediksanat.com adresinden sizlerle paylas¸ıyor olacak.
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