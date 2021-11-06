‘Geldikleri Gibi Giderler’ sergisi Foça’da
Hamza Saykan’ın “Geldikleri Gibi Giderler” isimli Atatürk resimleri sergisi 10 Kasım’da Foça’da açılacak.
Hamza Saykan’ın yağlı boya Atatürk resimlerinden oluşan “Geldikleri Gibi Giderler” isimli sergisinin 19’uncusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 83. yıldönümünde Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.
10 Kasım Çarşamba günü, saat 12.00’de açılışı yapılacak olan sergi, 14 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.
İsmini, Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeği olarak bilinen Atatürk’ün İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerini kastederek dile getirdiği “Geldikleri gibi giderler” sözünden alan sergide, yağlı boya tekniği ile yapılmış çok sayıda Atatürk resmi yer alacak.
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