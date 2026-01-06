Sanatçı Himmet Gümrah’ın “Gelenekten Geleceğe” isimli sergisi, 9 Ocak’ta Ankara Fırça Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin görüşüne çıkacak. Açılışı, 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak olan sergi, 27 Ocak’a kadar açık olacak.
‘Gelenekten Geleceğe’ sergisi açılıyor
6.01.2026 11:26:00
Cumhuriyet/Ankara
