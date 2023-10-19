Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:09

Güncelleme: 19.10.2023 - 11:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılı için düzenleyeceği kutlamaların yanında tarihe ışık tutan sergiler de açılmaya başladı. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda Gelibolu 1915 – “Nefes” Sergisi açıldı. Bir Başka Gelibolu Hikâyesi sloganıyla, açıklamaların bulunduğu fotoğraflar, tarihe ışık tutacak. Sergi 4 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

KOYUNCU: ÇANAKKALE RUHUNU YENİDEN CANLANDIRMAK İSTEDİK

Bursa Görsel Kültür Merkezi Başkanı İnci Koyuncu, “Tarihimizi ve mücadele ruhumuzu hatırlamak, unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarıp anlatabilmek için gerçekleştirdik bu sergiyi derneğimizin 10’uncu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu özel ve çok anlamlı yılda farkındalık yaratmak ve Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmak istedik. Bir saygı sergisidir bu, unutmayacağız. Daime gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.

Adına yakışır etkinliklerle kutlanacak Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü, 5 Kasım’a kadar sürecek. Etkinlikler kapsamında şenlikler, konserler, sergiler, yarışmalar, turnuvalar düzenlenecek. 29 Ekim akşamı ise İzmir Körfezi fener alayları ve lazer gösterileriyle aydınlatılacak.



