Genç Bale Topluluğu 'Fındıkkıran' balesini sahneleyecek

Genç Bale Topluluğu, Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği "Fındıkkıran" balesini, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Genç Bale Topluluğu, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş, pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hale gelen eseri, izleyicinin beğenisine sunacak.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla ilgili rüyalarının konu edildiği eser, 27 Aralık saat 16.00 ve 20.30, 28 Aralık 13.00 ve 18.00, 3 Ocak 13.00 ve 20.00, 4 Ocak 13.00 ve 18.00'de sahnelenecek.

Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango'nun sahneye koyduğu eserde, Türkiye, ABD, Rusya, Kuzey Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya’dan yetenekli genç bale sanatçıları bir araya geliyor.

Organizasyonu Mayo Store tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, San Antonio Balesi baş balerini Buse Babadağ ile baş balet Will Robichaud da yer alacak.

Topluluğa destek vermek amacıyla Stuttgart Balesinin baş dansçısı Marti Paixa ve Kuzey Makedonya Balesinin baş dansçısı Balazs Locsei, eserin farklı temsillerinde başrolde dans edecek.