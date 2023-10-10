Genç Düşünce Enstitüsü'nden Altındağlı çocuklar için etkinlik

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:19

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:21

Genç Düşünce Enstitüsü, geçen pazar Altındağ’da doğup büyümesine karşın Ankara Kalesi ve civarını hiç görmemiş çocuklarla eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik hem çocukların hem de çevredekilerin büyük ilgisini çekti. “Taşların altındaki medeniyet” isimli etkinlikte tarih ve drama öğretmeni Tuğçe Teçe gezi boyunca çocuklara rehberlik etti. Teçe, çocuklara öncelikle; Ankara Kalesi ve çevresindeki tarihi dokunun hikayesi anlattı. Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne yapılan ziyarette çocuklar, yaratıcı drama yöntem ve teknikleriyle bir yandan öğrenip, bir yandan da eğlendiler. Topaç çevirme ve misket gibi geleneksel oyunlarımızla eğlenen çocuklar, izleyenlere de renkli anlar yaşattılar. Ayrıca Kınacızade Konağı, Koyun pazarı sokağı, Can sokağı, Pilavoğlu Han ve Pirinç Han da çocukların gezdikleri yerler arasındaydı. Genç Düşünce Enstitüsü Derneği Başkanı Muratcan Işıldak, etkinlikle bugünün ortakları yarının liderlerini “taşların altındaki medeniyet” ile tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti. Işıldak, Cumhuriyetin ve Ankara’nın başkent oluşunun 100.yılının kutlanacağı bugünlerde çocuklar için anlamlı ve kalıcı bir etkinlik yapmış olmanın sevincini paylaştıklarını kaydetti. Etkinliğe katılan çocuklar ise “Çok güzel bir gün geçirdik ve çok eğlendik. Bu hep olsa ne güzel olur” dedi.