Genç gitaristler buluştu: II. Anadolu Üniversitesi gitar şenliği tamamlandı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:56

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:56

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gitar Şenliği, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç müzisyenleri, akademisyenlerle bir araya getirdi. 9 farklı güzel sanatlar lisesinden 70 öğrenci ve öğretmenin katıldığı şenlik, 6 üniversiteden değerli akademisyenlerin katkısıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Gün, EBBSO konzertmeisterı Nazlı Avcı’nın tüm katılımcılarla gerçekleştirdiği beden farkındalığı ve nefes egzersiziyle başladı. Sahne öncesi heyecan yerini derin bir konsantrasyona bıraktı. Ardından 19 genç gitarist, hayalini kurdukları konservatuvarların hocaları karşısında sahneye çıkarak kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

Şenliğin jüri kadrosunda yer alan Prof. Kâzım Çokoğullu, Prof. Tuncer Önder, Doç. Emre Ünlenen, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kaya ve Araş. Gör. Dr. Anıl Gelenler, her bir öğrenciye birebir geri bildirim vererek sanatsal yolculuklarında onlara rehberlik etti.

Etkinlik kapsamında Prof. Gökçe Altay Artar ve Doç. Esra Kınıklı Snapper’ın konservatuvar giriş sınavlarına yönelik gerçekleştirdiği sunumlar, öğrencilerin gelecek planlamalarına ışık tuttu.

Bir hafta öncesinden çevrimiçi olarak başlayan orkestra projesi ise şenlikte taçlandı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 25 öğrenci, Bach’ın “Air” adlı eserini ilk kez birlikte sahnede seslendirdi. Orkestra, Gökçe Altay Artar yönetiminde, Duru Yavşan ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin tutor desteğiyle hayat buldu.

Sahne kadar deneyim paylaşımının da öne çıktığı şenlikte, güzel sanatlar lisesi mezunları Tarık İmran Çodri ve Sıla Akgün, kendi yolculuklarını anlatarak gençlere ilham verdiler. Eğitmenler ve akademisyenler ise güzel sanatlar liselerinin güncel sorunlarını masaya yatırarak çözüm önerileri geliştirdi.

Finalde gerçekleşen konser, lise öğrencilerine motivasyon dolu bir kapanış sundu. Güzel sanatlar lisesi mezunu genç sanatçılar Tarık İmran Çodri, Sıla Akgün, Ulaş Burak Bozkurt, Ekin Özlü ve Gökay Coşkun, performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

II. Anadolu Üniversitesi Gitar Şenliği, genç müzisyenlerin sanatsal gelişimini destekleyen, iş birliği ve dayanışma ruhunu pekiştiren örnek bir buluşma olarak tamamlandı. Etkinlik, sadece sahneye değil, gençlerin geleceğe umutla bakmasına da alan açtı.