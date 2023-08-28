Genç isimlerden ortak çalışma

Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 03:00

19 yaşında olmasına karşın sesini oldukça geniş kitlelere yayan, davulculuğunun ve söz yazarlığının yanında TikTok’ta çektiği müzik ve eğlence videolarıyla tanınan Breydan Tabakian, “Anymore” parçasında Melis Karaduman’a eşlik ediyor.





