Genç isimlerden ortak çalışma

Yerli pop sahnesinin genç isimlerinden Melis Karaduman’ın Brayden Tabakian ile ortak çıkardığı yeni teklisi “Anymore” Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00
Genç isimlerden ortak çalışma
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19 yaşında olmasına karşın sesini oldukça geniş kitlelere yayan, davulculuğunun ve söz yazarlığının yanında TikTok’ta çektiği müzik ve eğlence videolarıyla tanınan Breydan Tabakian, “Anymore” parçasında Melis Karaduman’a eşlik ediyor.



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