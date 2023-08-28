Genç isimlerden ortak çalışma
Yerli pop sahnesinin genç isimlerinden Melis Karaduman’ın Brayden Tabakian ile ortak çıkardığı yeni teklisi “Anymore” Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.
19 yaşında olmasına karşın sesini oldukça geniş kitlelere yayan, davulculuğunun ve söz yazarlığının yanında TikTok’ta çektiği müzik ve eğlence videolarıyla tanınan Breydan Tabakian, “Anymore” parçasında Melis Karaduman’a eşlik ediyor.
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