Genç müzisyenler yurda döndü

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) 23 Temmuz’da başlayan 2024 turnesi, 10 Ağustos’ta Berlin Konzerthaus’ta verdiği konserle sona erdi. Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu, şef Cem Mansur’un yönetimindeki TUGFO, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren konservatuar öğrencisi 80 genç müzisyenden oluşuyor. TUGFO; Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya olmak üzere dört ülkede toplam altı konser verdi.

‘AYAKTA ALKIŞLANDI’

Orkestranın nefesli sazlarını dört yıldır çalıştıran İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan İstanbul Filarmoni orkestraları obua grup şefi Sezai Kocabıyık 7 Temmuz’da Sabancı Üniversitesi’nde yoğun kamp dönemine giren genç müzisyenlerin o tarihten turne sonuna kadar kazandığı deneyimin önemini şu sözlerle ifade etti: “Ben, 40 yıla yakın orkestra üyesi olmaktan gelen tecrübemle on yıllar kaybederek kazanabilecekleri deneyimi bu projeyle onlara aktarma imkânı buldum. Müziğin beraberlik, sade çalmak gibi çok fazla ayrıntısı var. Prova ve konserlerde profesyonel olmanın anlamını, sadece yeteneğin yetmediğini, hata yapmaktan korkmamak gerektiğini, disiplinin önemini gördüler.

İlk defa çıkmanın heyecanıyla çıkılan Amsterdam konseri ve beraberliğinin en üst düzeye çıktığı hatasız icra edilen Berlin konserleri mükemmeldi. TUGFO ayakta alkışlandı. Amsterdam’da konser sonrası söyleşide Hollandalı seyirciler projeyi hayata geçiren Cem Mansur’a ‘Bugün Türkiye’de yaptığınız şey inanılmaz önemli. Hollanda hükümeti gençlik orkestralarından desteğini çekti. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz, bunun ne kadar önemli olduğunu nasıl ön gördünüz? sorularını yönelterek takdirlerini ifade ettiler.’”