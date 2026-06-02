Genç piyanistin büyük başarısı

1963 yılından beri aralıksız düzenlenen “Jugend Musiziert”, sadece bir yarışma değil, Almanya'nın ve Avrupa'nın, genç yetenekleri keşfetmek ve teşvik etmek için geliştirilen en köklü ve en prestijli programı.

Bu yarışmada kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayanlar arasında Anne-Sophie Mutter, Daniel Hope (keman), Lars Vogt ve Igor Levit (piyano), soprano Diana Damrau gibi isimler sayılabilir.

Yarışmada solistlik kategorisinde her yıl başka bir enstrümanı ön plana çıkarıyor. Örneğin solo piyano kategorisi, üç yılda bir başvuruya açılıyor. Yarışmacılar doğrudan finale katılmıyor. Önce yerel bölgelerde yarışıp, ardından eyalet elemelerinde jüri önüne çıkıyorlar.



Oradan da en iyilerinin yarıştığı federal düzeydeki finale yükselirler. Jüri, teknik beceriyi, eser yorumlama gücü, sahne duruşu ve müzikal olgunluğu da ölçüyor. Burada derece almak genç bir müzisyenin kariyeriyerinde çok önemli rol oynuyor.

Parmakerli, Almanya'nın Bonn kentinde,13-19 yaşındaki genç müzisyenler arasında, yaş ve enstrüman ayrımı gözetilmeden bestecinin eserini en iyi icra edene verilen 23. Beethoven Bonnensis Yarışması’nda Beethoven Özel Ödülü’ne değer görülmüştü.



Bu yıl 15 Yaşındaki piyanist Eren Parmakerli ve 18 yaşındaki kemancı Denise Kaiser’e verilen ödülün töreni ve gala konseri 20 Haziran’da Beethoven'ın doğduğu evin yanında bulunan konser salonunda yapılacak.