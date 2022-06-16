Genç sanatçı Aishe'nin teklisi çıktı: 'Aşktan Bahset'
Müzik piyasasının genç sanatçılarından Aishe’nin 'Aşktan Bahset' isimli teklisi yayınlandı.
Genç sanatçılardan Aishe'nin ilk teklisi yayınlandı.
'Aşktan Bahset' isimli şarkının klip çekimleri yönetmen Seyithan Kartal ve Yusuf Can Güneş tarafından gerçekleştirildi.
Aishe’nin 'Aşktan Bahset' adlı teklisi yaz aylarının iddialı parçalarından olmaya aday.
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