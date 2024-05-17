Genç sanatçılara İtalya’dan ödül
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, Viyolonsel Sanat Dalı’nda Doç. Dilbağ Tokay ve yedi öğrencisi, İtalya’da düzenlenen “Young Musician International Music Competition Citta di Barletta" adlı yarışmaya katılarak, toplam 8 ödül ile Türkiye’ye döndü.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, Viyolonsel Sanat Dalı’nda Doç. Dilbağ Tokay ve yedi öğrencisi, İtalya’da düzenlenen “Young Musician International Music Competition Citta di Barletta" adlı yarışmaya katılarak, toplam 8 ödül ile Türkiye’ye döndü. Yarışmacıların korrepetitörlüğünü Öğr. Gör. Fatma Şafak Pınarbaşı yaptı. Ödül alan isimler şöyle:
B KATEGORİ: Birincilik: Ali Aras Özcan (9. Sınıf). İkincilik: Rüzgar Yalazan (10. Sınıf).
C KATEGORİ: “Absolute” Birincilik: Nisan Aysever (11. Sınıf). Birincilik: Yağmur Yapıcıoğlu (Lisans 1). Birincilik: Mina İrican (10. Sınıf). İkincilik: Dora Oral (11. Sınıf).
D KATEGORİ: İkincilik: Gupse Şevval Aydın (Lisans 2).
“Premio Clementi” En iyi Hoca Ödülü: Dilbağ Tokay.
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