Genç sanatçılardan 'Anadolu'dan İzlenimler' sergisi

İyilik İçin Sanat Derneği’nin genç sanatçıları desteklemeye yönelik uzun soluklu projesinin beşinci dönem sergisi "Anadolu’dan İzlenimler”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İBB Miras ve Maltepe Kültür Sanat’ın katkılarıyla İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor.

Sergi, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören başarılı öğrencilerin İstanbul’da gerçekleştirdiği kültürel incelemelerin ve tarihsel mirasla kurdukları ilişkinin güncel bir yansımasını sunuyor.

25 SANATÇI, 40 ESER

Anadolu’nun köklü mirasıyla güncel sanat arasındaki diyaloğun ve öğrencilerin İstanbul’da gerçekleştirdikleri incelemelerin bir yansıması niteliğindeki sergi, genç kuşağın bu kadim topraklardan aldığı ilhamı çağdaş üretimlere nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

25 sanatçının 40 eserinden oluşan “Anadolu’dan İzlenimler”, 28 Şubat 2026 tarihine kadar pazartesi günleri hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maltepe Sanat’ta ziyaret edilebilir.