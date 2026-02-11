Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü’nün ilk sahibi belli oldu!

2024 yılında Genco Erkal’ın vefatının ardından, Şehir Tiyatroları bünyesinde bir anma töreni düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Genco Erkal Sahnesi’nin açılışını gerçekleştirmişti. Açılış töreninde konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sahnenin yanı sıra usta sanatçının adını yaşatacak bir ödül de verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Şehir Tiyatroları yönetimi, sezon içerisinde Ayşe Ünlüce başkanlığında toplanarak, 2026’dan itibaren tiyatro alanında verilecek olan Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü’nün ilk sahibini belirledi. Ödül bu yıl ilk kez, Türk tiyatrosuna ve özel olarak Genco Erkal’ın kurduğu Dostlar Tiyatrosu’na dair üretmiş olduğu basılı eserler, inceleme ve eleştiri yazıları, araştırmaları ve düşünsel zenginliğiyle katkı sağlayan Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’e verilecek.

Prof. Dr. Ayşegül Yüksel

Kararın kendisine bildirilmesinin ardından, karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Yüksel, ödüle değer görülmekten sevinç duyduğunu ve büyük tiyatro ustamızın adını taşıyan bu ödülü, meslek yaşamının doruk noktalarından biri olarak kucaklayacağını dile getirdi.