Genco Erkal, Trump Sahne’de
Usta oyuncu Genco Erkal, “Yaşamaya Dair” ile bugün saat 20.30’da Trump Sahne’de sanatseverlerle buluşuyor.
Genco Erkal, Nâzım Hikmet’in ölümünün 54. yıldönümü için uyarladığı ve yönettiği oyunu sahnede Tülay Günal ile paylaşıyor. Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyun sonrasında sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanıyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nâzım şarkıları da seslendirilecek.
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