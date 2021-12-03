Genco Erkal, Trump Sahne’de

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Genco Erkal, Nâzım Hikmet’in ölümünün 54. yıldönümü için uyarladığı ve yönettiği oyunu sahnede Tülay Günal ile paylaşıyor. Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyun sonrasında sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanıyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nâzım şarkıları da seslendirilecek.

