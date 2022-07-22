'Gerçek düşmanın kim olduğunu biliyorum'

22 Temmuz 2022 Cuma, 11:17

Dünya sinemasında aksiyon türü çeken kadın yönetmenlerin sayısı çok azdır. Aksiyon türü hep erkek yönetmenlerin, erkek oyuncuların hegemonyasında olmuştur. Bu genel kanıyı elbette bozanlar var: Aksiyon türünün kraliçesi olarak bilinen yönetmen Kathyrn Bigelow, aksiyon filmlerinin en ünlü kadın kahramanı, tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan bizzat kendi oynayan Angelina Jolie, Alien’daki (Yaratık) Sigourney Weaver ile Terminatör’deki Linda Hamilton türün en ünlü kadınları arasında yer alıyorlar.

Uzun yıllar klip ve reklam filmleri çeken, UCLA ve Amerikan Akademisi Dramatik Sanatlar bölümünde okuyan Avustralyalı Sophia Banks, ödüllü kısa metrajları Making it on Time, Unregistered, Proxy’nin ardından ilk uzun metrajı Black Site’ı (Çıkış Yok/ 2022) pandemi sürecinde çekti.

Yönetmen olmadan önce moda stilisti ve tasarımcı olarak çalışan Banks’in kameraya ve dijital efektlere karşı özel bir ilgisi var. Black Site adlı aksiyon- gerilimi 26 gün gibi kısa bir zamanda, 10 milyon dolar bütçe ile çeken Sophia Banks zor bir projenin üstesinden gelmiş.

11 Eylül saldırısının ardından 5 İngilizce konuşan ülke, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda aralarında bir anlaşma yaparak çok gizli istihbarat bilgilerini paylaşmaya başladı. Beş Göz İttifakı olarak adlandırılan bu gruba konumundan ötürü İsrail yani Mossad’da katıldı.

Ürdün’deki çölde dünyanın dört bir yanından getirilen şüpheli teröristler buradaki Citadel adlı yeraltı üssünde sorgulanırlar. Açılış sekansını İstanbul’da bir hastanenin bombalanmasıyla başlatır Banks. Bu terör saldırısında CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) analisti Abby Trent’in (Michelle Monaghan) doktor eşi Ryan ve kızı Audrey yaşamlarını yitirirler.

Hastane 186 kişinin mezarı olur. Acı içindeki Abby şefi Silas’a Citadel’e gitmek istediğini söyler, Silas saldırıyla kişisel bağı olan Abby’i göndermek istemez, kimsenin bilmeyeceği şeyler yapıyoruz, terörle savaşmak için terör birimi kurduk der.

Sonunda Abby, Citadel’e gidip araştırmasına başlar. Her şeyi kitabına göre yapan, doğru ve yanlışın bilincinde olan genç kadın, on ay sonra Suriyeli tutuklu Farhan, dünyanın en tehlikeli adamı Hatchet (Jason Clarke) ve hastane saldırısı arasında bir bağ kurar.

İsrailli operasyoncu Uri (Phoenix Raei) Mossad’ın Hatchet’e İblis adını taktığını açıklar. Özel harekat timi Hatchet’ı Ankara’da yakalar. Citadel’e getirilen Hatchet’ı elinde Silas’ın yazılı izni olan Yüzbaşı Palau (Uli Latukefu) özel sorguya çekmek isteyince Abby itiraz eder.

Operasyon başkanı Raşid (Fayssal Razzi) yüzbaşıya izin verir. Sorgu odasıyla tüm iletişim kesilir, sesli ve görüntülü kayıt yapılmaz. Citadel personeli beklenmedik bir durumla karşılaşır. Kırmızı kod verilir, dış erişim mühürlenir. Alien, Aliens, Terminator, Klute filmlerinden etkilendiğini açıklayan Banks, gizli üssün yarı aydınlık koridorlarını Alien’daki uzay gemisi Nostromo’dan ilham alarak tasarlamış.

Klostrofobik atmosfer, kısık aydınlatma, labirenti andıran yeraltı üssü, steadicam kamerayla kesintisiz planlar gerilimin dozunu artıran unsurlar. İlk kez bir aksiyon filminde başrol oynadığını belirten Michelle Monaghan tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan gerçekleştirdiğini irdeliyor: “Özellikle Pallavi Sharda’yla dövüş sekansı yoğun bir sahneydi”.

Banks, harika bir oyuncu, teknik ve dublör ekibim vardı, hepimiz işimizi severek inanarak yaptık, 10 milyon dolar bütçemiz vardı, 26 günde gerilim-aksiyon çektik, bu gerçek bir meydan okumaydı diyor. Görüntü çalışması (Donald M. McAlpine), yapım tasarımı (Matthew Putland), müzik (Patrick Savage) çok başarılı.

Filmin yapımcısı da olan Jason Clarke ilk kez kötü adam rolüyle karşımızda. Sophia Banks’in yönettiği, senaryoyu Jinder Ho’nun yazdığı, Michelle Monaghan, Jason Clarke, Jai Courtney, Pallavi Sharda, Phoenix Raei, Uli Latukefu, Lucy Barrett, Fayssal Bazzi, Todd Lasance, Joey Vieira’nın oynadığı Black Site (Çıkış Yok/ 2022) bugün gösterime girdi.