Dünyada ilk dinozorlar vardı...

10 Haziran 2022 Cuma, 11:40

Jurassic World’un üçüncü bölümü Jurassic World :Dominion’da (Jurrasic World: Hakimiyet) dinozorlar bu kez Nublar adası ve eğlence parklarında dolaşmıyorlar, insanlarla içiçe dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Jurrasic World: Fallen Kingdom’dan (Jurrasic World: Yıkılmış Krallık/2015) dört yıl sonra insanlarla dünyayı paylaşan dinozorlar en büyük tehdit olmaktan çıkarlar. En büyük tehdit ise her zamanki gibi insan elinden çıkma, laboratuarda üretilen dev çekirgelerdir. Bu çekirgeleri üreten Biosyn şirketi dinozorları denek olarak kullanıp genetiği değiştirilmiş dev çekirgeler yaratmıştır. Tüm tahılları yiyip bitiren çekirgeler ekolojik bir felakete neden olurlar.

Bu arada insanla beraber yaşamaya mecbur kalan dinozorlar sömürülmeye başlarlar. Yasa dışı üretim tesisleri ortaya çıkar, dinozor ticareti ve avlar başlar, kaçak avcılar etrafta cirit atarlar. Dinozorlar köpekler, horozlar gibi dövüştürülüp bahisler oynanır. Aklıma hemen Franklin J. Schaffner’ın Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi/1968) adlı kült filmi geldi. Dünya maymunların eline geçmiştir, insanlar onların köleleri olmuşlardır.

Biosyn şirketinin gerçek yüzünü ortaya çıkartacak olanlarsa Jurassic Park üçlemesinin ikonları Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) ve Jurassic World’un dinozor yetiştiricisi Owen Grady (Chris Pratt), Bilim insanı Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) olacaklardır. Hakimiyet bölümünde ilk ve ikinci kuşak biraraya gelir. Genleri değiştirilen Maisie’yi de sayarsak (Isabelle Sermon) üç kuşak birlikte büyük bir serüvene atılırlar.

Tasarım grubu 27 adet dinozor yarattı, bunlardan 10 tanesi hiçbir Jurassic filminde görülmedi. Dinozorlar olabildiğince gerçeğe yakın tasarlandı. Gerçek dinozorlar enerjik, zeki, oldukları için bu özellikleri öne çıkarıldı. Gerçeğe en yakın çalışıldı. Kablolar, kumanda sistemiyle yönetilen animatronik dinozorlar kullanıldı. Dijital efektler ile animatronik efektler karıştırılınca daha gerçekçi ve İnandırıcı görüntüler elde edildi. Bu iki teknik ilk kez Steven Spielberg’in yönettiği Jurassic Park’ta ‘ta (1993) uygulanmıştı.

Jurrasic World’un da (2015) yönetmeni de olan Colin Trevorrow “Hakimiyet’te yepyeni bir dinamik, apayrı bir dünya var. Dinozorlara hem saygı duymalıyız hem de onlardan korkmalıyız” diyerek, paleontolojinin bilim olduğunu, biliminde gerçeklerle ilgilendiğinin altını çiziyor.

Jurassic Park (1993), Jurrasic Park: Kayıp Dünya (1997), Jurrasic Park 3 (2001), Jurrasic World (2015), Jurrasic World: Yıkılmış Krallık (2018) filmlerine saygıda bulunan ve selamlayan yönetmen insan türü doğanın üstünde hakimiyet kuramaz, doğanın gücüne insanoğlu saygı duymalıdır iletisini aktarıyor. Genetik güç yanlış, öngörülemeyen sonuçlar doğurur. Dünyada insan türünden önce dinozorlar vardı.