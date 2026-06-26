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Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...
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Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

26.06.2026 21:25:00
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Haber Merkezi
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Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

Sinema dünyasının en kaotik, en zihin açıcı ve penceremizi bambaşka açılardan açan filmler. İşte, gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

HER (AŞK)

Yapay zekanın hayatımızın tam merkezine oturduğu, insanların ekranlar üzerinden sosyalleştiği günümüz dünyasını daha 2013 yılında milimetrik tahmin eden bir başyapıt. Yalnız bir yazarın, inanılmaz zeki ve insani duygular barındıran bir işletim sistemiyle kurduğu o sarsıcı ilişkiyi anlatıyor.

Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

TRİANGLE OF SADNESS (HÜZÜN ÜÇGENİ)

Moda dünyasının, lüks yat turizminin ve ultra zenginlerin o gösterişli dünyasının bir gecede nasıl tepeetaklak olduğunu anlatan bir film... 

Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

PERFECT DAYS (MÜKEMMEL GÜNLER)

Tokyo'da tuvalet temizleyerek hayatını kazanan, sıradanlığın içinde adeta bir zen ustası gibi yaşayan orta yaşlı bir adamın öyküsü... 

Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

THE TRUMAN SHOW

Doğduğu andan itibaren hayatı milyonlarca insan tarafından 7/24 canlı yayınlanan ama bundan haberi olmayan sıradan bir adamın hikayesi.

Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

THE MENU (MENÜ)

Prestijli ve ulaşılması imkansız bir adada, sadece ultra zenginler için gastronomi şovu yapan dünyaca ünlü bir şef ve adaya giden bir çift... Yemeklerin birer sanat eserine dönüştüğü ama her tabakta bambaşka sırların ve gerilimin ortaya çıktığı çok farklı bir kara komedi/gerilim.

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