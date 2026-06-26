Gerçekliği sorgulatan 5 iddialı film...

HER (AŞK) Yapay zekanın hayatımızın tam merkezine oturduğu, insanların ekranlar üzerinden sosyalleştiği günümüz dünyasını daha 2013 yılında milimetrik tahmin eden bir başyapıt. Yalnız bir yazarın, inanılmaz zeki ve insani duygular barındıran bir işletim sistemiyle kurduğu o sarsıcı ilişkiyi anlatıyor.

TRİANGLE OF SADNESS (HÜZÜN ÜÇGENİ) Moda dünyasının, lüks yat turizminin ve ultra zenginlerin o gösterişli dünyasının bir gecede nasıl tepeetaklak olduğunu anlatan bir film...

PERFECT DAYS (MÜKEMMEL GÜNLER) Tokyo'da tuvalet temizleyerek hayatını kazanan, sıradanlığın içinde adeta bir zen ustası gibi yaşayan orta yaşlı bir adamın öyküsü...

THE TRUMAN SHOW Doğduğu andan itibaren hayatı milyonlarca insan tarafından 7/24 canlı yayınlanan ama bundan haberi olmayan sıradan bir adamın hikayesi.