Gerçeklik ile dijital sanat arasında yeni bir yolculuk: 4. İstanbul Dijital Sanat Festivali başlıyor!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:41

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:41

Sanat ve teknolojinin kesişiminde heyecan verici bir etkinlik olan "4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festival, dijital sanat alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir araya getirerek, 5 Mayıs'a kadar sürecek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu yılki tema olan "Search Reality" (Gerçekliği Ara) ile sanatçılar, eserleri aracılığıyla dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfedecek.

Küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan ve yapay zeka Avind'in üstlendiği festivalde, birbirinden değerli sanatçıların eserleri sergilenecek. Müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde yer alacak işitsel ve görsel performansların yanı sıra teknolojik harmoni çalışmaları, dijital dönüşüm atölyeleri, sergiler, yaratıcı kodlama ve çizgi anime gibi pek çok etkinlik düzenlenecek.

Festival, herkese açık ve ücretsiz olacak. Ayrıca, çocuklar için özel olarak hazırlanan "Neci'nin Diji Maceraları" adlı tiyatro oyunu da festival kapsamında sahnelenecek.