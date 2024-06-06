Geri dönüşümün önemi tiyatro ile anlatıldı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:53

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği farkındalık etkinlikleri çocuk tiyatrosu ile devam etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın “Masallarla Dönüşüm Projesi” kapsamında çocuklar için hazırladığı “Büyülü Kuş” isimli tiyatro oyunu Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Oyunda sahne dekorları ve kostümlerde geri dönüştürmüş malzemeler kullanıldı. Geri dönüşümün önemini ve atıksız sürdürülebilir yaşamı eğlenceli bir şekilde anlatan oyun çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

ÖĞRENCİLER ÇOK BEĞENDİ

Oyunu çok beğendiğini belirten öğrenci Zeynep Gökçenazdamar, “Dünyayı temiz tutmanın önemini bu tiyatro sayesinde oldukça iyi bir şekilde anladık. Bence bu tarz tiyatrolar yaygınlaştırılmalı." dedi. Bir diğer öğrenci Hayat Gökçen ise, "Oyuncuların performansı çok iyiydi. Hikaye de çok güzeldi. İnsanları geri dönüşüme yönlendirmesi açısından çok faydalı bir tiyatro oyunu izledik” ifadelerini kullandı.

Handan Karadeniz isimli bir öğrenci de, "Hem eğlendik hem de çok şey öğrendik. Dünyamızın yok olmasını istemiyorsak çevremizi temiz tutmamız gerektiği hakkında çok öğretici bir performanstı” şeklinde konuştu.

ÇOK KEYİFLİ BİR OYUNDU

Oyunu izleyenler arasında yer alan öğretmen Meryem Nursümer, “Çocuklarımızın çevre gününde böyle bir tiyatroya dâhil olması beni çok mutlu etti. Zaten bir dönem boyunca sıfır atık ile alakalı çok ciddi projelere imza atıp çok ciddi emek gösterdiler. O yüzden hem onların hem de bizim keyif aldığımız bir tiyatro gösterisi oldu” dedi. Öğretmen Yiğit Aktaş ise okul olarak sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularına verdikleri önemi vurgulayarak, “Bugün de çok güzel bir etkinliğe geldik. Gayet keyifliydi, çocuklarımızın da keyif aldığına eminim. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışmalıyız" diye konuştu.

“OYUN FARKINDALIK YARATTI”

Oyunu sahneleyen tiyatrocu Sıla Topçam, çevre bilincinin artmasında eğitimin küçük yaşlarda başlamasının önemine değinerek, “Çocuklarımızın oyuna katılımı çok güzeldi. Bu beni de çok mutlu etti. Çocuklar oyun sonrasında okullarında yaptıkları yarışmalardan bahsettiler. Pet şişe toplama yarışmaları varmış, geri dönüşüm ile ilgili yaptıkları bazı çalışmalar varmış. Hatta benim oyundaki pet şişelerimi istediler. Bu açıdan da hem ileri dönüşüm hem geri dönüşümle ilgili bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.